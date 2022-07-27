living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحذير من موجة جديدة من "كوفيد 19" في الشتاء المقبل

27
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي للصحة وسلامة الغذاء، أمس الاثنين أنه يتعين على الدول البدء في الاستعداد من الآن لموجة جديدة من جائحة "كوفيد-19" في الخريف والشتاء المقبلين، وذلك بعد الزيادة المقلقة في عدد المصابين بالمرض رغم تلقّي الجرعات الأربع من اللقاح.

وحذّرت المفوضة ستيلا كيرياكيدس في لقاء إذاعي من أن الجائحة التي أوقفت العالم عن الحركة لأكثر من سنتين لم تنتهِ بعد، وذلك بسبب زيادة مقلقة في حالات الإصابة في دول عدة.

وأضافت: "خلال الشهرين الماضيين، كنا نستعد لفصلَي الخريف والشتاء، ونحن ندرك تماماً أن الموجة الوبائية المقبلة لا يمكنها أن تثقل كاهل اقتصاداتنا أو مجتمعاتنا، ولا سيما في وقت تتأثر فيه بالفعل بالحرب في أوكرانيا والتضخم".

ولفتت السيدة القبرصية الى أن المفوضية طلبت من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تسريع وتيرة منح الجرعات التنشيطية الرابعة من اللقاحات لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاماً وللفئات المعرّضة للإصابة.

وأكدت "ضرورة أن تكون هذه الأشهر تحضيرية... بحيث تصبح أنظمتنا الصحية جاهزة لموجات جديدة محتملة قد تترافق على سبيل المثال مع الأنفلونزا الموسمية".

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout