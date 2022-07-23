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ما هي مخاطر نقص المغنيسيوم في الجسم؟

23
JULY
2022
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حذرت الدكتورة ليديا سينيتسينا، من خطر تطور بعض الأمراض بسبب نقص تركيز عنصر المغنيسيوم في الجسم فترة طويلة.
وتشير الطبيبة، إلى أن "عنصر المغنيسيوم، هو أحد أهم العناصر المعدنية لعمل الجهاز العصبي. كما أنه يساهم في عمليات تبادل خلايا الجهاز العصبي للطاقة والكهرباء وكذلك العضلات الهيكلية والملساء. والأهم، أنه يساعد الجهاز العصبي في التغلب على الإجهاد".
وتضيف، والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي والإسهال المزمن ومرض السكري واستأصلت الغدة الدرقية عندهم، هم ضمن مجموعة الخطر، لذلك يحتاجون إلى نسبة أعلى من عنصر المغنيسيوم مقارنة بالآخرين.
وتشير، إلى أن الأعراض الأكثر انتشارا لنقص المغنيسيوم في الجسم، هي اضطراب النوم ليلا، والإجهاد الدائم، والتهيج العصبي واللامبالاة والتشنجات العضلية المختلفة.
وتنصح الطبيبة بمراجعة طبيب الأعصاب عند الشعور بنقص عنصر المغنيسيوم في الجسم.

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