living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اختفاء الملح من على طاولتك يمكن أن يطيل حياتك

21
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
إن تناول الكثير من ملح الطعام يمكن أن يجعلك تشعر بالجفاف والانتفاخ يوميًا، علاوة على أن الإفراط في تناول الصوديوم على المدى الطويل يمكن أن يتسبب في متاعب صحية للقلب. يستهلك الكثيرون صوديوم أكثر من الحد الأقصى الموصى به البالغ 2300 ملليغرام يوميًا، ولهذا السبب على الأرجح تقوم إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA بتشجيع مصنعي المواد الغذائية على تقليل كمية الصوديوم في الأطعمة المصنعة.
 
الوفاة المبكرة
بحسب ما نشره موقع "Eating Well"، تشير دراسة جديدة إلى أن الإفراط في تناول الملح، على وجه الخصوص، عادة سيئة يجب التخلص منها. أظهرت نتائج الدراسة، التي نشرتها دورية القلب الأوروبية، أن الأشخاص الذين يضيفون المزيد من الملح إلى طعامهم على المائدة يكونون أكثر عرضة للوفاة المبكرة. توصلت الدراسة إلى أنه عند عقد مقارنة بين من يفرطون في تناول الملح والأشخاص الذين لا يضيفون الملح أبدًا أو نادرًا، فإن المجموعة الأولى كانت أكثر عرضة للوفاة المبكرة لسبب طبيعي بنسبة 28٪.
 
 
قال الباحث البروفيسور لو تشي، "تمثل إضافة الملح على المائدة نسبة 6-20٪ من إجمالي تناول الملح في النظام الغذائي الغربي، بما يقدم تقييمًا بطريقة فريدة للعلاقة بين تناول الصوديوم المعتاد وخطر الوفاة".
 
نصف مليون حالة
قام الباحثون الذين استخدموا البيانات التي تم جمعها في البنك الحيوي في المملكة المتحدة، بتجميع المعلومات الطبية والعادات الغذائية من أكثر من 500000 شخص في الدراسة. لأغراض الدراسة، اعتبرت الوفاة قبل بلوغ سن 75 حالة وفاة مبكرة.
 
الأولى من نوعها بالعالم
اكتشف الباحثون، في الدراسة التي عد الأولى من نوعها التي تتطرق إلى العلاقة بين تمليح الطعام والعمر، أن الأشخاص الذين قاموا بإضافة الملح على المائدة لديهم متوسط عمر أقصر بالمقارنة مع أولئك الذين لا يفعلون ذلك. في سن الخمسين، كان من المرجح أن يعيش الرجال والنساء الذين يضيفون الملح دائمًا على المائدة 2.28 و1.5 سنة، على التوالي، أقل من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك أبدًا أو نادرًا.
 
الفواكه والخضراوات
لاحظ الباحثون أن هناك انخفاضًا طفيفًا في خطر الوفاة المبكرة للأشخاص الذين تناولوا المزيد من الفواكه والخضراوات، لكن لم يكن الفارق ذا دلالة إحصائية. وأوضح الباحثون أن تناول المزيد من الفواكه والخضراوات يمكن أن يساعد في الحصول على كمية يومية مناسبة من البوتاسيوم، بما يمكن أن يساعد في تخفيف آثار الصوديوم الزائد على الجسم.
 
كلما زادت كمية البوتاسيوم التي يتم تناولها، زادت احتمالية فقدان الصوديوم عن طريق البول، بافتراض عدم إصابة الشخص بمرض في الكلى. تنصح جمعية القلب الأميركية بضرورة استهلاك حوالي 4700 مغم من البوتاسيوم يوميًا.
 
تحسين جودة الحياة
توصلت أبحاث أخرى حديثة إلى أن تناول كميات أقل من الملح يمكن أن يحسن نوعية الحياة، مما يسهل على بعض الأشخاص المصابين بأمراض القلب التنفس والنوم والبقاء نشيطين. وينصح الخبراء بأنه إذا كان الشخص بحاحة حقًا إلى تقليل تناول الملح، فربما يكون تجنب الأطعمة المصنعة والوجبات المعدة في المطاعم نقطة انطلاق جيدة. كما يمكن تسوق العديد من المنتجات الخالية من الصوديوم بشكل طبيعي بالإضافة إلى تعزيز نكهة الوجبات بوسائل متعددة من بينها إضافة التوابل والأعشاب وخلطات التوابل الخالية من الملح.
 
ضروري ولكن
في حين أن تناول الصوديوم هو جزء ضروري من نظام غذائي صحي، إلا أن الإفراط في تناوله ربما يكون له تأثيرات سلبية على ضغط الدم وصحة القلب.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout