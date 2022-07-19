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فاوتشي: يجب أخذ تفشي جدري القردة على محمل الجد

19
JULY
2022
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وسط ارتفاع الإصابات في الولايات المتحدة، شدد مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميركي أنتوني فاوتشي، على ضرورة التعامل مع تفشي جدري القردة بطريقة أكثر صرامة وجدية.
 
وقال فاوتشي لشبكة "سي إن إن" السبت: "نحتاج بالتأكيد إلى أخذ تفشي جدري القردة على محمل الجد. نحن لا نعرف نطاقه وإمكاناته حتى الآن، لكن علينا التصرف على أساس أنه سيكون لديه القدرة على الانتشار على نطاق أوسع بكثير من انتشاره الحالي".
 
يشار إلى أنه تم اكتشاف جدري القردة في معظم أنحاء الولايات المتحدة، باستثناء عدد قليل من الولايات، بحسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التي أشارت إلى أن الولايات التي شهدت التفشي الأكبر هي نيويورك وكاليفورنيا وإلينوي وفلوريدا.
 
توسيع نطاق الاختبارات
ووفقاً لأحدث البيانات الصحية، فقد تم رصد ما لا يقل عن 1814 حالة إصابة بالمرض في الولايات المتحدة.
 
وفي هذا السياق، لفت فاوتشي إلى أنه من المرجح جداً أن تكون هذه الأرقام أقل من العدد الحقيقي للإصابات بالمرض.
 
كما أكد على أهمية توسيع نطاق اختبارات الكشف عن المرض، والتعامل مع تفشيه بطريقة أكثر صرامة وجدية، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع ما يصل إلى 700 ألف لقاح مضاد للمرض على الولايات المختلفة بحلول نهاية يوليو.
 
مرض نادر.. وهذه أعراضه
وجدري القردة مرض نادر يمكن أن ينتقل من الحيوان للإنسان وبالعكس. وتشمل أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق وطفحاً جلدياً يشبه الجدري على اليدين والوجه.
 
والمرض عموماً متوطن في غرب إفريقيا ووسطها، وسجلت إصابات به في أوروبا منذ مايو ويتزايد منذ ذلك الحين عدد الدول التي رصدته على أراضيها.
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