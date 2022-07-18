للسيدات.. 10 أعراض صحية لا يجب عليكن تجاهلها منها الشخير والتوتر!

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أظهرت الدراسات العلمية أنه في حين أن العديد من النساء يدركن أن النظام الغذائي والتمارين الرياضية، بالإضافة إلى اختبارات عنق الرحم المنتظمة، والتصوير الشعاعي للثدي والجسم، إجراءات مهمة من أجل الاحتفاظ بصحة جيدة، إلا أنهن يتجاهلن الأمر عندما يعانين من أعراض مثل التهاب الحلق المستمر أو التعب، على اعتبار أنها أعراض نزلات البرد أو عدوى فيروسية، في حين يمكن أن تكون علامات تحذير من مشكلة صحية خطيرة.

أورد تقرير نشره موقع "بولدسكاي" Boldsky، المعني بالشؤون الصحية، قائمة بالأعراض التي لا يجب على المرأة تجاهلها كما يلي:

1- ضعف مفاجئ

يمكن أن يشير ظهور ضعف مفاجئ في الوجه أو الأطراف إلى الإصابة بسكتة دماغية. تشمل الأعراض الإضافية الارتباك المفاجئ وتداخل الكلام وعدم وضوح الرؤية وصعوبة المشي. يجب على المرأة، بالإضافة إلى عائلتها وصديقاتها، أن تكون على دراية بهذه الأعراض حيث ربما يكون من الصعب التعرف عليها بنفسها لطلب تلقي المساعدة الفورية.

2- ضيق التنفس المتكرر

يعاني بعض النساء من ضيق في التنفس عند إجهاد أنفسهن عندما لا تتلقى قلوبهن إمدادات دم كافية. ولكن تحدث معظم النوبات القلبية الصامتة عند النساء، حيث يكون ضيق التنفس والتعب الشديد من الأعراض الأكثر شيوعًا، وليس ألم الصدر. ويعد فقر الدم وأمراض الرئة من الأسباب الشائعة لضيق التنفس عند النساء.

3- ألم في الصدر

إذا كنتِ تُعانين من ألم في الصدر، أو تسارع في ضربات القلب، أو ألم في الذراعين أو الكتفين أو الفك و/ أو ضيق في التنفس، فربما تكون تلك الأعراض إشارة إلى حالة قلبية. كما أن هناك حالة نادرة جدًا تُعرف بـ"التسلخ التلقائي للشرايين"، التي تغذي عضلة القلب. ويمكن أن تؤثر هذه الحالة على الشباب وتحدث في كثير من الأحيان عند النساء أكثر من الرجال.

4- مشاكل في الرؤية

مع التقدم في العمر، يمكن أن تتشوش الرؤية، ولكن إذا ظهرت فجأة صعوبة في الرؤية أو تم ملاحظة عدم وضوح الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، فربما تكون علامة على الإصابة بسكتة دماغية. وبالمثل، فإن أولئك اللواتي يعانين من الصداع النصفي ربما يكون بسبب الأضواء الساطعة أو حتى الهالات الملونة. ولكن يمكن أن تشير الأعراض نفسها إلى تمزق الشبكية أو انفصالها. وربما تؤدي المشكلة إلى العمى الدائم إذا لم يتم التعامل معها على الفور.

5- تغيير الوزن المفاجئ

يشير فقدان الوزن المفاجئ دون بذل أي جهد محدد إلى مشكلة صحية. إن الأسباب الأكثر شيوعًا هي فرط نشاط الغدة الدرقية أو مرض السكري أو الاضطرابات النفسية أو أمراض الكبد أو السرطان. وفي المقابل، إذا اكتسبت وزناً إضافيًا دون تغيير نظامها الغذائي أو مستوى نشاطها، عندئذ يمكن أن تشير الأعراض إلى المعاناة من قصور الغدة الدرقية أو الاكتئاب أو أمراض التمثيل الغذائي الأخرى.

6- كتل غير طبيعية في الثدي

من الطبيعي أن يكون لثدي الأنثى عدد قليل من الكتل والنتوءات. ولكن لا يجب أن تتأخر في طلب المشورة الطبية إذا لاحظت أي كتلة تلتصق بجدار الصدر أو الجلد، أو تغيرات في الجلد العلوي، أو تغيرات في مظهر الحلمة، لأنها يمكن أن تكون مؤشرات على وجود سرطان الثدي.

7- الشخير والنعاس المفرط

يمكن أن يكون الشخير أو النعاس المفرط، مثل النوم في العمل أو أماكن أخرى، علامة على المعاناة من حالة توقف عن التنفس. إذا تركت حالة التوقف عن التنفس دون علاج يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية وزيادة الوزن.

8- التعب المفرط

يمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من العوامل في الإصابة بالتعب المفرط. ولكن يعد الشعور بالتعب المفرط بشكل مستمر مؤشرًا على وجود بعض الاضطرابات الأيضية الأساسية أو حالة التهابية خطيرة مثل السرطان أو الخرف أو مرض باركنسون.

9- فرط التوتر والقلق

إن القلق هو جزء من الحياة، إنما لا يعني ذلك أنه يمكن تجاهله. إذا كانت حالة التوتر والقلق تصل إلى مستويات أكبر من القدرة على تحملها أو تتداخل مع الأداء اليومي، يجب استشارة طبيب في أسرع وقت ممكن.

10- التغيرات في الجلد

يجب أن تكون الأنثى متيقظة لأي تغيرات في بشرتها، لأنه على سبيل المثال يمكن أن يكون الجلد الداكن في الإبط أو خلف الرقبة وعلامات الجلد المتعددة علامات على الإصابة بمرض السكري. ويمكن أن تشير الزوائد القشرية إلى حالة محتملة للإصابة بالتسرطن مثل التقرن الشعاعي أو الشمسي. يرجى الانتباه إلى التغييرات في حجم أو شكل أو لون الشامات الموجودة وأي بقع جديدة.