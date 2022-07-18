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نجاح عمليتين لتصنيع شكل الاذن الخارجية اجريتا لطفلين في مستشفى حمود للمرة الاولى في لبنان

18
JULY
2022
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أعلن مستشفى حمود الجامعي في بيان "نجاح عمليتين نوعيتاي اجريتا لأول مرة في لبنان لتصنيع شكل الأذن الخارجية لطفلين في الخامسة والسابعة من العمر. وأجرى العمليتين البروفيسور حسن ذياب وفريقه الطبي المؤلف من الدكتور عامر حجازي والدكتورة أمينة الزوغبا والدكتور أفلاطون العربي. واستغرقت كل من العمليتين حوالى العشر ساعات.

يذكر ان الطفلين كانا يعانيان من غياب الأذن منذ الولادة ما أثر على سمعهما وهذا ما تم تصحيحه ايضاً في العمليتين.

وأعرب أعضاء الفريق الطبي بعد العملية عن سعادتهم بنجاحها متمنين للطفلين دوام الصحة".

وختم البيان: "اذ نهنئ بدورنا كمستشفى حمود الجامعي ذوي الطفلين نجدد وعدنا بالعمل جاهدين للوصول الى الصحة الصحيحة لجميع المرضى مهما كانت الصعاب"

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