living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

متحور أوميكرون الجديد يثير القلق.. كل ما يجب معرفته

16
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تشهد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفاعا ملحوظا في عدد من البلدان، حيث أصبح "BA.5" المتحور المهيمن، مما أثار مخاوف من ظهور موجة جديدة.
 
يأتي ذلك فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار المتحور الجديد المتفرع عن أوميكرون على نطاق واسع، مشددة على أن "الوباء لم يقترب من نهايته".
 
ومنذ بداية الشهر الجاري، سجلت المنظمة زيادة في حالات الإصابة بنحو 30 في المئة، ومعظمها في أوروبا والولايات المتحدة.
 
ويتميز "BA.5" بقدرته على التهرب المناعي وبمعدل انتشار سريع أكثر من أوميكرون بأربع مرات، ويقول الخبراء إنه ينتشر على وجه الخصوص بين أشخاص لم يصابوا بالفيروس من قبل.
 
ومن أعراضه السعال المستمر وسيلان الأنف والتهاب الحلق والصداع، إلى جانب التعب والتعرق الليلي في بعض الحالات.
 
وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض، في حوار مع موقع "أي بي سي نيوز" الأميركي: "الشيء المقلق في BA.5 هو قدرته على الإفلات من المناعة التي تم الحصول عليها من التطعيم أو من إصابة سابقة، إضافة إلى سرعة انتشاره، وهذا هو السبب في أننا نشهد زيادة في عدد الحالات".
 
وأضاف: "النبأ السار هو أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم وتعزيز مناعتهم بالكامل، يتمتعون بشكل عام بحماية جيدة من التداعيات الشديدة".
 
من جهته، كشف مايكل أوسترهولم، عالم الأوبئة ومدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا، لصحيفة "الغارديان" البريطانية: "سيستغرق الأمر منا على الأرجح أسبوعين آخرين لنفهم حقا ما يحدث مع BA.5".
 
ويشير الخبراء إلى أن مدى انتشار المتحور الجديد يعتمد على مقدار المناعة الموجودة مسبقا واستراتيجيات التخفيف التي تم اتباعها من قبل كل دولة، ومدى استعدادها لموجة أخرى.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout