living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بخطوات بسيطة.. هكذا يمكنك اكتساب عضلات مفتولة

13
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
هل تساءلت يوماً عن كيفية اكتساب العضلات؟ إذا كان جوابك بنعم فاعلم أنك لست وحدك.
 
فكل يوم، يبحث آلاف الأشخاص عن معلومات يمكنهم استخدامها لتنمية عضلات أكبر، أو تحسين أداء رفع الأثقال، أو الظهور بمظهر أفضل.
 
إلا أن تحقيق ذلك يتطلب عملاً شاقاً وتفانياً سواء في صالة الألعاب الرياضية من خلال تمارين الأثقال أو في المنزل، لا سيما أن المزيد من العضلات ستعمل على تحسين قوتك ولياقتك البدنية.
 
وستساعدك أيضاً على زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك لفقدان الوزن (metabolism)، وحتى إبطاء عملية الضمور العضلي المرتبط بالعمر.
 
أهم الخطوات لتحقيق ذلك
إلى ذلك، هناك عدة طرق لزيادة الكتلة العضلية في جسمك، بحسب ما أفاد مدرب القوة الخبير والمدرب الشخصي، روغان أولبورت، لموقع "Live Science" العلمي.
 
وأضاف أن هناك ثلاثة أنواع من صفات القوة التي يمكن للأشخاص التدرب عليها، مشيراً إلى أن "هناك قوة قصوى، أقصى قدر يمكنك رفعه (strength training) والذي تحتاجه للتدريب من واحد إلى خمسة تكرارات في الجولة الواحدة".
 
عدد التكرارات
كذلك "هناك تضخم يحدث عندما تحاول بنشاط إحداث نمو الأنسجة وتطور الأنسجة. لهذا، يجب أن تتدرب في نطاق 6-12 تكراراً. وأيضاً القدرة على التحمل العضلي، والتي هي أساسا أي شيء يتراوح من 12 إلى 20 تكرارا".
 
ويمكن بناء العضلات في جميع النطاقات المختلفة، مع ذلك لتمرن بشكل أمثل يمكن أن تلعب بنزيج من الأنواع الثلاثة، فبعض التمارين بتكرارات ستة إلى ثمانية، أو 10-12، أو 12-20.
 
ما دور النظام الغذائي؟
في موازاة ذلك، يلعب النظام الغذائي دوراً مهماً بل ورئيسياً عند اكتساب العضلات، وفق مختصين.
 
ويحتاج جسمك إلى توازن بين البروتين والدهون والكربوهيدرات ليعمل بشكل فعال، ولكن لاكتساب العضلات بعد التدريب، يحتاج جسمك إلى البروتين، وهو مجموعة من الأحماض الأمينية الأساسية التي تعمل بمثابة اللبنات الأساسية للعضلات.
 
مصادر البروتين
كما تشمل مصادر البروتين الغذائي المنتجات الحيوانية مثل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبيض ومنتجات الألبان.
 
ويمكن لأي نوع من اللحوم أن يوفر البروتين، ولكن اللحوم غير المصنعة ذات الجودة الأفضل ستكون دائما أفضل بالنسبة لك من الأطعمة المصنعة مثل الدجاج المقلي أو البرغر، والتي غالبا ما تكون محملة بالملح والدهون المشبعة والمواد الأخرى المرتبطة بزيادة الوزن ومرض السكري.
 
مع ذلك، ليس عليك أن تكون من آكلي اللحوم للحصول على البروتين: يمكن أن توفر الفاصوليا والبازلاء والمكسرات والبذور والشوفان ومنتجات الصويا، مثل التوفو، هذه الأحماض الأمينية الأساسية، إلى جانب أفضل مسحوق بروتين من المكملات الغذائية.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout