توصية أوروبية "عاجلة" بشأن لقاح كورونا

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أوصت المفوضية ووكالتا الصحة في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، بإعطاء جرعة رابعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، بعد أن اعتمدت سن الثمانين حتى الآن، للحد من "الموجة واسعة النطاق" الجديدة.

وقالت المفوضة الأوروبية للصحة ستيلا كيرياكيدس: "أدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الجرعة المعززة الثانية فوراً لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والأشخاص المعرضين للخطر، وأدعو جميع الأشخاص المؤهلين لتلقي اللقاح".

وتسري التوصية أيضًا على جميع الأشخاص المعرضين للخطر، على ما ذكر بيان مشترك أصدره المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ووكالة الأدوية الأوروبية.

وفي أبريل الماضي، أوصت وكالتا الصحة في الاتحاد الأوروبي بتلقي الجرعة الرابعة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا.

وتشهد أوروبا "ارتفاعاً في عدد الاصابات بكوفيد-19 وتصاعداً في منحى حالات الاستشفاء أو دخول قسم الطوارئ في بلدان عدة، ويعود السبب في ذلك بشكل اساسي إلى النسخة الفرعية BA.5 من المتحورة أوميكرون"، على ما نقل البيان عن مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أندريا أمون.

وارتفع عدد الإصابات بكوفيد-19 بشكل حاد منذ نهاية مايو، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لمنطقة أوروبا التي تضم حوالي 50 دولة.

وتجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة 675 ألف حالة، الجمعة، أي ما يعادل المستوى الذي بلغته في مطلع أبريل بعد موجة الشتاء الشديدة.