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طبيبة تكشف.. هذه المواد الغذائية تسرّع الشيخوخة

11
JULY
2022
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تمر السنوات وتبدأ ملامح الشيخوخة في الظهور علينا.. فلا مفر من التقدم بالسن.
 
إلا أنه يمكن تأخير الشيخوخة بطرق عدة، بينها اتباع نظام غذائي سليم وتجنب بعض الأطعمة.
 
وفي هذا السياق، قالت الطبيبة وأخصائية التغذية الروسية، يلينا تيخوميروفا، إن الشيخوخة عملية طبيعية لا يمكن تجنبها، لكن يمكن إبطاؤها بطرق عدة، بما في ذلك التغذية السليمة.
 
كما أشارت تيخوميروفا إلى أن قائمة المواد الغذائية التي يجب تجنبها تضم بالدرجة الأولى الحلويات والكربوهيدرات السريعة الأخرى، إذ إنها تدخل بسرعة إلى الدم وتسبب طفرات في مستويات الإنسولين، مما يؤثر سلباً على الجسم، بحسب وسائل إعلام روسية.
 
الأطعمة المالحة
كذلك أكدت أن الأطعمة المالحة تساهم أيضاً في إسراع الشيخوخة لأنها تسبب الانتفاخ.
 
بالإضافة إلى ذلك، من المفيد للحفاظ على الشباب طبخ الطعام في المنزل في كثير من الأحيان لأن الطعام في المطاعم غالباً ما يكون أكثر ملوحة لتحسين المذاق، وفق تيخوميروفا.
 
كما توصلت إلى استنتاج مفاده أن "اتباع النظام الغذائي السليم وشرب الكثير من الماء وممارسة الرياضة بانتظام والنوم الجيد هي القواعد الرئيسية التي يجب اتباعها من أجل وقف الشيخوخة".
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