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رصد نوع جديد من "أوميكرون"!

10
JULY
2022
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لاتزال جائحة كورونا تشكل خطراً كبيراً على كوكب الارض بحيث تتوسع رقعتها بشكل سريع، دون القدرة على الحد من انتشارها، مع انتشار اللقاح المضاد للفيروس ونسبة التطعيم العالمية لمواجهة هذا الوباء.

بحيث قال مسؤول صيني في إفادة صحفية، الأحد، إن مدينة شنغهاي رصدت نوعاً جديداً من متحور «أوميكرون» من فيروس «كورونا» في حالة مصابة بـ”كوفيد-19″، في إشارة إلى التعقيدات التي تواجهها الصين للتعامل مع السلالات المتحورة الجديدة في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق سياسة “صفر كوفيد”.

وقال تشاو داندان نائب مدير لجنة الصحة بالمدينة: إن الحالة تم رصدها في الحي المالي في بودونغ في الثامن من يوليو/ تموز ومرتبطة بحالة قادمة من الخارج.

ورفعت شنغهاي بشرق الصين قيود إغلاق استمرت قرابة شهرين منذ بداية يونيو/ حزيران، لكنها تستمر في فرض قيود صارمة، وتغلق المباني والمجمعات بمجرد ظهور تفش محتمل.

وحذر تشاو من لجنة الصحة في شنغهاي من أن: “مدينتنا تواصل في الفترة الأخيرة تسجيل المزيد من الحالات الإيجابية المنقولة محلياً لكوفيد-19 ولا يزال خطر انتشار الوباء في المجتمع مرتفعاً للغاية”.

وقال: إن السكان في العديد من المناطق الرئيسية بشنغهاي سيخضعون لجولتين من اختبارات “كوفيد-19″، من 12 إلى 14 يوليو/ تموز، في مسعى للسيطرة على التفشي الجديد المحتمل للمرض.

ووفقاً لمركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في الصين، فإن المتحور “أوميكرون بي إيه.5” الذي يسبب موجة جديدة من إصابات “كوفيد-19” في الخارج، تم اكتشافه لأول مرة في الصين في 13 مايو/ أيار في مريض ذكر يبلغ من العمر 37 عاماً وصل إلى شنغهاي قادماً من أوغندا.

قال يوان تشنجان، عضو مجموعة الخبراء الاستشارية في المدينة بشأن الوقاية من “كوفيد-19″، في إفادة، الأحد، إن المتحور بي إيه.5 ثبت أنه يتمتع بمعدل انتشار سريع وقدرة محسنة على الهروب من الجهاز المناعي، وأضاف أن التطعيم ما زال فعالاً في منع المتحور من التسبب في أعراض خطرة أو الوفاة.

Reuters
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