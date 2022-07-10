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موجات الحر.. إسعافات أولية يجب معرفتها

10
JULY
2022
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غالبا ما يؤدي الخروج في الصيف إلى وقوع حوادث أو طوارئ صحية تتطلب معرفة إجراء إسعافات أولية بسيطة للتخفيف من حدتها.
 
وقالت الدكتورة لين توماس إنه من الأشياء التي قد تشعرنا بالتوعك، النزول للسباحة في مياه باردة وسط جو شديد الحرارة، الأمر الذي سيعرض الجسم لصدمة.
 
وأضافت: في حال تعرضك لصدمة الماء البارد، استلق على ظهرك، اطفو، وحاول أن تأخذ أنفاسا عميقة، واطلب المساعدة.
 
ونصحت توماس بمحاولة دخول المياه ببطء حتى يتمكن الجسم من التأقلم مع الماء البارد، خاصة في المسطحات المائية الكبيرة مثل البحر أو البحيرات.
 
ولفتت توماس إلى أن ضربة الشمس خطيرة حقا، وفي حال شعور الشخص بالصداع، والتشنج، والتنفس السريع، وارتفاع النبض، فيجب نقله إلى البرودة، ووضعه في الظل، للاستلقاء ورفع الأرجل.
 
كما لفتت إلى أن الشعور بالاختناق واحد من الآثار السيئة لارتفاع درجات الحرارة.
 
وأضافت: إذا لم يتمكن الشخص من السعال، يجب توجيه خمس ضربات على الظهر بكعب اليد بين لوحي كتفهم، وإذا لم يفلح ذلك، يجب الضغط بخمس ضغطات على منطقة البطن.
 
وأكملت قائلة: كرر خمس ضربات على الظهر وخمس ضغطات على البطن حتى وصول المساعدة.
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