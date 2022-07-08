دماغنا أيضاً يحتاج للتمارين.. إليكم أبسطها!

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مثلما يوجد تمارين تعزز قوة العضلات وتحمي الجسم من الأمراض، هناك أيضاً تمارين للعقل تحسن صحة الدماغ وتجدد خلايا المخ وتنشط الأعصاب، للوقاية من أمراض الشيخوخة كالخرف والزهايمر وغيرها.

فمع التقدم بالعمر يمكن للعقول أن تفقد وظيفتها ببساطة من خلال ضعف الصحة الجسدية والعقلية والاجتماعية، وللوقاية من العديد من أسباب التدهور المعرفي.

وفيما بلي بعض التمارين السهلة والبسيطة التي من شأنها تحسين القدرات المعرفية والإدراكية، حسب ما جاء في مجلة "نيورو ساينس" المعنية بالصحة:

1- اتخاذ طريق مختلف إلى المنزل

2- التسوق من متجر بقالة مختلف

3- القيادة أو السير عمداً في حي غير مألوف

4- المشاركة الاجتماعية في لعب ورق تقليدية

كما أنه بالنسبة لبعض كبار السن يعد الانتقال إلى مجتمع كبار السن أمراً مثالياً، لأنه يوفر فرصاً متزايدة للأنشطة المنظمة والتنشئة الاجتماعية مع الأقران.

هذا بالإضافة إلى القاعدة العامة التي تؤكد أن كل ما هو مفيد لصحة القلب مفيد لصحة الدماغ. بمعنى أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول الطعام الصحي والحفاظ على وزن صحي كلها عوامل تعزز صحة الدماغ أيضاً.