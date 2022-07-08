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البثور الشائعة تصيب الكثيرين.. 6 أنواع والحل مختلف لكل منها

8
JULY
2022
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يعاني الكثير منا من البثور الغريبة على الوجه، بغض النظر عن السن ونوع البشرة، كما يعاني 95 بالمئة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و30 عاما من حب الشباب إلى حد ما، وفقا لهيئة الصحة البريطانية.
 
لذلك إذا سئمت من عدد قليل من البثور، أو كنت تعاني بالفعل من حب الشباب، فقد يكون من المفيد أن تعرف أنه ليست كل البثور متساوية بالنوع، وبالتالي تتطلب علاجا مختلفا للتخلص منها.
 
وتوضح طبيبة التجميل الأسترالية جيني مانسبرغ، أن هناك 6 أنواع من البثور، مؤكدة أن معرفة نوع البثور يساعد بفهم العلاج لكل منها.
 
السطحية
 
وتقول جيني مانسبرغ أن البثور السطحية هي الأكثر شيوعا و "الكثير منا لن يعاني إلا من هذه الأنواع من البثور"، وتضيف أنه غالبا ما يتم حلها في غضون أيام، وتختفي دون ندبة وعادة لا تنبض.
 
للتعامل معها، نصحت مانسبرغ بتنظيفها بمطهر معتدل للبشرة. ابحث عن منظف متوازن الأس الهيدروجيني وخال من الصابون ونظفها مرتين يوميا لإزالة الدهون والأوساخ والكائنات الحية الدقيقة.
 
هي كرهت نفسها.. وهو انطوى على نفسه.. كله من حب الشباب
 
 
الرؤوس السوداء
 
وأوضحت مانسبرغ أن " بثور "الكوميدونات" المفتوحة هي عبارة عن رؤوس سوداء حيث يكون الجزء العلوي من البثرة أسود بسبب تصبغ السطح".
 
وللتعامل معها، فإن فيتامين أ هو أفضل حل على الإطلاق لعلاج هذه البثور ومنع انتشارها، فهي تساعد على زيادة تجدد خلايا الجلد لمنع التراكم المفرط لخلايا الجلد الميتة.
 
الحطاطات
 
ووفقا للطبيبة جيني مانسبرغ، فإن الحطاطات هي "نتوءات حمراء صغيرة وناعمة بدون صديد أو سائل واضح".
 
وقالت: "إلى جانب فيتامين أ، يمكن أن يكون حمض الساليسيليك إضافة مفيدة أيضا".
 
بوستوليس
 
وأوضحت مانسبرغ، إنه على عكس الحطاطات، "حبوب البوستوليس هي عبارة عن بثور تحتوي على صديد أو سائل بداخلها".
 
وأكدت أنه "إذا كانت رؤوس هذه البثور لا تؤذي أو تلتهب، يمكنك الضغط عليها. لكن كن حذرا".
 
العميقة
 
الحبوب العميقة هي حب الشباب الأكثر شدة، وغالبا ما تبقى في الجلد المصاب مدة أطول.
 
وتوضح جيني مانسبرغ: "إذا نظرت إليها تحت المجهر، فإنها تمتد إلى ما وراء الأدمة إلى الطبقة تحت الجلد أسفل الأدمة.. إنها تدوم لأسابيع، وغالبا ما تترك ندبة".
 
وقالت إن علاج حب الشباب الكيسي النمطي هو فيتامين أ الفموي المعروف باسم أكوتاني. يجب أن تستمر في ذلك لمدة 5 أشهر على الأقل، وغالبا ما تكون أطول من ذلك بكثير.
 
الحبوب العقدية
 
العقيدات هي عبارة عن بثور أعمق قد تحتوي على أكثر من بصيلة واحدة. تقول الدكتور جيني "إنهم أصلب ويكونون مؤلمين وبلون أحمر"، كما أنها تحتوي على سوائل كبيرة.
 
ولحل المشكلة قالت الطبيبة الأسترالية: "بالنسبة للعقدة أو الكيس النابض، لا تضغط عليه. قد يساعد بعض الثلج أو الكمادات الباردة في تقليل الألم والاحمرار والتورم لتخفيف بعض الأعراض. يمكن لف الثلج بقطعة قماش واستخدامه لمدة 30 ثانية في كل مرة على بشرة نظيفة".
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