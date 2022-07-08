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باكسلوفيد.. أميركا تغير استراتيجية استخدام علاج كورونا

8
JULY
2022
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قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، الأربعاء، إنها سمحت للصيادلة الحاصلين على ترخيص من الدولة بوصف الدواء الذي تنتجه شركة "فايزر" في شكل حبوب لعلاج "كورونا" للمرضى المؤهلين لذلك، بهدف المساعدة في تسهيل الوصول إلى العلاج.
 
ونال عقار "باكسلوفيد" المضاد للفيروس الموافقة على استخدامه، وهو متاح مجانا في الولايات المتحدة منذ ديسمبر الماضي، لكن استُخدم منه أقل من نصف جرعات تكفي نحو 4 ملايين دورة علاجية وزعتها الحكومة على الصيدليات حتى الآن.
 
متحورات كورونا: هل من نهاية قريبة؟
 
 
إلا أن استخدام الدواء، المصرح به لعلاج المصابين حديثا بالمرض والمعرضين لخطر الإصابة بأعراض شديدة، شهد قفزة في الأسابيع القليلة الماضية مع زيادة الإصابات.
 
وقالت مديرة مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لإدارة الأغذية والعقاقير باتريتسيا كافاتسوني، في بيان: "نظرا لأن باكسلوفيد يجب تناوله في غضون 5 أيام من بدء الأعراض، فإن السماح للصيادلة الحاصلين على ترخيص من الدولة بوصفه يمكن أن يوسع نطاق الوصول إلى العلاج في الوقت المناسب لبعض المرضى".
 
وأكدت الإدارة أن المرضى الذين ثبتت إصابتهم بـ"كوفيد 19" عليهم إحضار سجلاتهم الصحية للصيادلة لمراجعتها، بحثا عن مشاكل في الكلى والكبد قبل تحديد جرعة الدواء.
 
ودعت الجمعية الطبية الأميركية في بيان إلى أن يتخذ الأطباء قرارات وصف الأدوية كلما تسنى ذلك.
 
وقال رئيس الجمعية جاك ريسنيك: "إنه (باكسلوفيد) ليس للجميع، ووصفه يتطلب معرفة التاريخ الطبي للمريض، بالإضافة إلى المراقبة السريرية للآثار الجانبية والمتابعة لتحديد ما إذا كان المريض يتحسن".
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