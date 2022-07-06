كندا ستتلف 13.6 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا لهذا السبب

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أعلنت كندا أنها ستتخلص من نحو 13.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا، لأنها لم تتمكن من إيجاد متلقين لها في كندا أو خارجها.

وقعت كندا عقداً مع أسترازينيكا عام 2020 للحصول على 20 مليون جرعة لقاح، وتلقى 2.3 مليون كندي جرعة واحدة على الأقل منه، معظمها بين مارس/آذار ويونيو/حزيران 2021.

وعندما طفت على السطح مخاوف في ربيع 2021 من حدوث جلطات دموية نادرة بعد التطعيم باللقاح، ركزت كندا على استخدام إمداداتها الكبيرة من لقاحات موديرنا وفايزر- بيونتيك.

وفي يوليو/تموز 2021 وعدت كندا بالتبرع ببقية إمداداتها المشتراة، التي قدرت بنحو 17.7 مليون جرعة، إلا أن وزارة الصحة الكندية أصدرت بياناً، الثلاثاء، قالت فيه إنها لن تتمكن من الوفاء بهذا الوعد لانتهاء صلاحية 13.6 مليون جرعة سيتعين التخلص منها.

تبرعت كندا في المجموع بـ 8.9 ملايين جرعة من لقاح استرازينيكا، و4.1 ملايين جرعة اشترتها من برنامج مشاركة اللقاحات (كوفاكس). وتلقى نحو 85 بالمائة من الكنديين جرعات تطعيم كاملة، مقارنة بـ61 بالمائة من سكان العالم، و16 بالمائة فقط من سكان الدول الفقيرة.