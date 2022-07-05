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مشروبات من الأفضل تجنبها في الطقس الحار

5
JULY
2022
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أعلن الدكتور أنطون بيرديف، خبير التغذية الروسي، أن بعض المشروبات من الأفضل عدم تناولها في الطقس الحار.
 
ويشير الخبير في مقابلة مع موقع "doctorpiter.ru"، إلى أن هناك خمسة مشروبات لا ينصح بتناولها في الطقس الحار.
 
ويؤكد الخبير على أن الطرق المعتادة التي يتبعها الكثيرون في الطقس الحار، تؤدي إلى تفاقم الحالة. لذلك من أجل الشعور بالراحة والحيوية يجب اتباع القواعد التالية:-
- تجنب الماء البارد
 
يعتبر تناول الماء البارد الخيار الشائع في الطقس الحار، بيد أن المثير للدهشة، هو أن شرب الماء البارد يلحق الضرر بالجسم، لأنه يؤدي إلى انخفاض حاد ومفاجئ في درجة حرارة الأعضاء الرئيسية والتهاب الحلق والبلعوم الأنفي واللوزتين. كما يسبب اضطراب عمل منظومة المناعة، ما يؤدي إلى الإصابة بنزلة برد وفي أسوأ الحالات التهاب في الحلق.
 
- التقليل من القهوة والشاي الأحمر
كما هو معروف يحتوي هذان المشروبان على مادة الكافيين وهي مدرة جيدة للبول، ما يؤدي إلى جفاف الجسم، الذي يؤثر في الهرمون المضاد لادرار البول، الذي يبطئ عملية استنزاف الماء. ويتكلل كل هذا بالصداع.
 
- تجنب العصائر والمشروبات الغازية
هذه المشروبات تساعد على ارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني وتشكل عبئا على البنكرياس، وتزيد من خطر الإصابة بمرض السكري والسرطان، وليس في قائمة خصائصها ما يشير إلى أنها "تروي العطش". ببساطة تأثير تناول المشروبات السكرية قصير الأمد، بينما عواقبها خطيرة.
 
ويضيف الخبير نقطتين بشأن التغذية.
 
أولا- يجب عدم اتباع حمية غذائية في الطقس الحار. لأنه إجهاد إضافي للجسم. ومن الضروروي في الصيف تناول مواد مغذية بكميات كافية.
وثانيا- لا حاجة للتخلي عن تناول اللحوم والأسماك والبيض. لأن هذه المواد تزود الجسم بالبروتينات. لذلك يجب أن تكون موجودة في النظام الغذائي.
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