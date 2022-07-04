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أسرار لمحاربة الشيخوخة.. ما علاقة زيت السمك وفيتامين شهير؟

4
JULY
2022
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مع وتيرة الحياة السريعة في هذا العصر، نسعى جميعنا إلى التمتع بصحة جيدة وإبطاء ساعة التقدم بالعمر، لكن هناك الكثير من النصائح المتضاربة حول ذلك.
 
في هذا الشأن، قام عالم الأحياء الجزيئية Nicklas Brendborg بدراسة الأبحاث من جميع أنحاء العالم لكشف حيل النظام الغذائي واللياقة البدنية التي يمكن أن تساعد حقًا في محاربة الشيخوخة، كما كشف عن بعض الأساطير الشائعة التي يجب تجنبها، وفق ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية.
 
أساطير تتعلق بفيتامين "د" وزيت السمك
تناول فيتامين د هو ملك المكملات الغذائية ولكن ليس له أي تأثير على الشيخوخة.
 
وقال "استنتجت دراساتنا الأكبر والأكثر صرامة أن مكملات فيتامين (د) لا تفعل شيئًا لمنع الموت المبكر".
 
كذلك يوصف زيت السمك بأنه مكمل معجزة.لكن معظم فوائده تختفي عند الفحص الدقيق.
 
ففي أكبر الدراسات، لا يعيش الأشخاص الذين يتناولون مكملات زيت السمك أطول من غيرهم. لكنه يقلل بشكل طفيف من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
 
أطعمة قد تطيل العمر
وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يأكلون أطعمة غنية بالسبرميدين (جنين القمح والفاصوليا والفطر) في نظامهم الغذائي يميلون إلى العيش لفترة أطول.
 
كذلك مركب "رابامايسين" الذي وجده علماء كنديون خلال زيارة لجزيرة إيستر في بكتيريا خاصة بالتربة. أصبح محبوبًا لأبحاث الشيخوخة.
 
ويطيل Rapamycin عمر القوارض وأظهر نتائج واعدة في الحيوانات الأخرى أيضًا مثل الكلاب.
 
وتمت الموافقة عليه بالفعل للاستخدام البشري ويتم إعطاؤه بجرعات عالية للمرضى الذين خضعوا لعمليات زرع الأعضاء.
 
كما يحاول العلماء الآن استخدام جرعات أقل من الراباميسين كدواء مضاد للشيخوخة.
 
فاعلية الصيام ضد الشيخوخة
يعمل الصيام على إطالة عمر حيوانات المختبر عندما تخضع لنظام "تقييد السعرات الحرارية". فقد وجد العلماء أن فئران التجارب تعيش لفترة أطول عندما تتغذى بشكل أقل.
 
كما يميل الأشخاص الذين يتبعون هذا النهج أيضًا إلى أن يكونوا أصحاء ويتمتعون بضغط دم ومستويات كوليسترول وأنظمة المناعة مثالية.
 
لكن أفاد الأشخاص الذين يخضعون لقيود شديدة من السعرات الحرارية أيضًا أنهم يشعرون بالبرد والتعب باستمرار. ونصح العلماء إلى أنه ليس من الضروري تقييد السعرات الحرارية طوال الوقت لجني الفوائد.
 
كذلك يجب تجنب نظام الصيام أثناء الحمل ومن قبل الأطفال وكبار السن.
 
 
الساونا
أوضحت الدراسات أن الأشخاص الذين يستخدمون الساونا لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وعمر أطول.
 
لكن هناك جانب سلبي لها على الرجال فالحرارة العالية تقلل من جودة الحيوانات المنوية ما يؤثر على الإنجاب.
 
تناول الألياف
تعتبر الألياف معجزة للصحة، فهي تقلل من احساس الجوع وبالتالي تساعدنا على تناول كميات أقل من الطعام ما يؤدي إلى محاربة الشيخوخة، وأيضا التمتع بجسم رشيق.
 
كذلك تعمل الألياف على خفض مستويات الكوليسترول بشكل موثوق.
 
التمرين هو الملك الحقيقي لعالم الصحة. فإذا كان دواء، فستكون التمارين أقوى دواء تم اختراعه على الإطلاق.
 
وتعتبر الرياضة عاملاً مساعدا في إطالة عمر حيوانات المختبرات وأيضاً البشر. حتى أولئك الذين يتمتعون بأفضل شكل يعيشون لفترة أطول من أولئك الذين يتمتعون بلياقة جيدة.
 
فالتمارين الرياضية تتصدى لفقدان العضلات والعظام المرتبطة بالعمر، وبالتالي تحارب ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم، بل وتساعد الجهاز المناعي على البقاء شابا.
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