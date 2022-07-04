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للوقاية من الزهايمر.. هذه الأسماك لا يجب الإفراط في تناولها

4
JULY
2022
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تعتبر الأسماك "غذاء الدماغ" بفضل احتوائها على نسبة عالية من "أوميغا 3"، إلا أن باحثين يحذرون من أن الإفراط في تناول بعض الأنواع منها قد يؤدي إلى الإصابة بالزهايمر.
 
وقال موقع "إكسبريس" البريطاني إن الأسماك بصفة عامة تحتوي على الزئبق، لكن البعض منها يحتوي على معدلات أعلى من هذا السم العصبي.
 
وأضاف أن استهلاك الكثير من عنصر الزئبق يمكن أن يجهد الدماغ، مما قد يؤدي إلى فقدان الذاكرة، الذي يعدّ العلامة الرئيسية للخرف.
 
وتقول منظمة الصحة العالمية إن "استهلاك كمية صغيرة من هذا المركب يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة".
 
من جهته، ذكر حسين عبده، الصيدلاني المشرف في "مديسين دايركت" البريطانية: "تحتوي أنواع معينة من الأسماك على نسبة عالية من الزئبق. والزئبق هو سم عصبي وُجد أنه سبب محتمل للتدهور المعرفي لدى البشر المعرضين له، لذلك من الممكن أن يساهم تناول الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق في الإصابة بالخرف".
 
وتابع: "من حسن الحظ أن خطر الإصابة بالزهايمر لا يرتفع إلا عند تناول قدر كبير من الأسماك عالية الزئبق على أساس منتظم.. لذلك من المهم التعرف على أنواع الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من هذا المركب لتجنب الإفراط في تناولها".
 
وأردف قائلا: "الأسماك التي تحتوي على معدلات عالية من الزئبق غالبا ما تكون من الأسماك المفترسة في المياه المالحة، مثل سمك أبو سيف وسمك القرش والماكريل".
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