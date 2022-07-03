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news -العثور على بكتيريا السالمونيلا في أحد أكبر مصانع الشوكولاتة في العالم

3
JULY
2022
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عثر على بكتيريا السالمونيلا في مصنع شوكولاتة Wieze الذي يعد من أكبر مصانع الشوكولاتة في العالم.
وقالت مجموعة Barry Callebaut السويسرية، أكبر شركة شوكولاتة في العالم إنها أوقفت إنتاج الشوكولاتة في مصنع Wieze التابع لها.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن بكتيريا السالمونيلا اكتشفت في المصنع، وتوقف الإنتاج بعد ذلك، المصنع، الذي يديره العملاق السويسري Barry Callebaut في بلدة Wieze البلجيكية، ينتج الشوكولاتة السائلة على دفعات بالجملة لـ 73 عميلا يصنعون الحلويات.
ويبلغ متوسط إنتاج الشركة السنوي 2.2 مليون طن من الكاكاو والشوكولاتة ومن أشهر عملائه Hershey وMondelez Nestle وUnilever.
ووفقا لتقرير وكالة فرانس برس تواصلت شركة Barry Callebaut مع جميع العملاء الذين ربما تلقوا منتجات ملوثة، وتم تعليق إنتاج الشوكولاتة في Wieze حتى إشعار آخر.
وفتحت الوكالة الفيدرالية لسلامة السلسلة الغذائي (AFSCA)، تحقيقا لمعرفة سبب تواجد السالمونيلا في المصنع، ووفقا للتقرير، فإن مصنع Wieze لا يصنع الشوكولاتة التي تباع مباشرة للمستهلكين، لذلك تعتقد الشركة أنه لم يتم إرسال أي سلع ملوثة صنعها العملاء إلى المتاجر حتى الآن.
قبل أسابيع قليلة من هذا الحادث، تم الإبلاغ عن حالة شوكولاتة ملوثة بالسالمونيلا في مصنع فيريرو في آرلون في جنوب بلجيكا، ويقوم المصنع بتصنيع شوكولاتة كيندر، بعد هذا الحادث في مصنع فيريرو في آرلون ، طُلب من العائلات في المملكة المتحدة التخلص من أي بيض كيندر لديهم في المنزل بسبب خطر السالمونيلا، وقال مقال نشرته مترو أن ما يصل إلى 70 طفلا في المملكة المتحدة أصيبوا.
وتتطابق عينات سلالة السالمونيلا المكتشفة في مصنع فيريرو مع أخرى عُثر عليها في مصنع منفصل في بلجيكا العام الماضي.
وقال تقرير مترو إن السيدة جيني هاريز، الرئيسة التنفيذية لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، حذرت في ذلك الوقت من أن عدوى السالمونيلا "يمكن أن تكون شديدة للغاية وأن العديد من الأطفال المصابين بهذا المرض كانوا على ما يرام وتم نقلهم إلى المستشفى".

ما هي السالمونيلا؟
السالمونيلا هي بكتيريا تسبب عدوى مثل السالمونيلا أو حمى التيفوئيد أو الحمى نظيرة التيفية، اكتشف العالم الأمريكي دانيال إي سالمون البكتيريا لأول مرة في عام 1885، وهي تسبب الإسهال والحمى وتشنجات المعدة لمن يصابون بها.

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