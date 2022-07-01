كيف نتجنب الإصابة بضربة الحرارة؟

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أعلن الدكتور أندريه تياجيلنيكوف، أخصائي الإسعافات الأولية بقسم وزارة الصحة بموسكو، أنه يمكن الإصابة بضربة حرارة عند البقاء تحت أشعة الشمس مدة 20 دقيقة في الطقس الحار.

ويشير الخبير في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن البقاء تحت أشعة الشمس مدة 20 دقيقة في الطقس الحار، أو في مكان مغلق يمكن أن يكون سببا للإصابة بضربة حرارة.

ويقول، "نحن لا ننصح بالبقاء تحت أشعة الشمس أكثر من 15-20 دقيقة في الطقس الحار، لأن درجة الحرارة تحت الشمس قد تصل إلى 40-50 درجة مئوية وأكثر. كما أنه يمكن الإصابة بضربة الحرارة حتى في مكان مغلق سيئ التهوية وغير مبرد ، مثل غرف البيت أو في ورشات الإنتاج وغير ذلك".

ويضيف، أن ما يساعد على الإصابة بضربة حرارة هو عدم اتباع نظام شرب صحيح، وكذلك القيام بأعمال بدنية شاقة وارتداء ملابس ضيقة تمنع تهوية الجسم، وخاصة الملابس المصنوعة من الأنسجة الصناعية التي يكون لها في الطقس الحار تأثير الترمس، وتساهم في ارتفاع درجة الحرارة. وينصح بعدم تجاهل غطاء الرأس الذي يحمي الرأس من الحرارة الزائدة في الطقس الحار.

ويقول، "يصبح خطر الإصابة بضربة حرارة محتملا عندما ترتفع درجة حرارة الهواء إلى 40 درجة مئوية وأكثر، ما يؤدي إلى حدوث تغيرات في وظائف الدماغ والقلب والأوعية الدموية، وكذلك اضطراب الوظائف الحيوية. لذلك إذا لم تقدم للمصاب الإسعافات الأولية اللازمة في الوقت المناسب فقد تحصل كارثة. لأن آلية التنظيم الحراري تضعف لدى الكثير من الناس بسبب الأمراض المزمنة وضعف منظومة المناعة والتقدم بالعمر. كما أن آلية التنظيم الحراري تكون ضعيفة لدى الأطفال أيضا. لذلك يجب الانتباه إلى ارتفاع درجة حرارة الهواء ومعالجة الأمر وعدم إهماله.