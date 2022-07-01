living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من العيون.. تشخيص الإصابة بالتوحد وفرط النشاط

1
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
غالبا ما يقال إن "العيون تخبرنا بكل شيء"، ولكن بغض النظر عن تعبيرها الخارجي، ربما تكون العيون أيضاً قادرة على الإشارة إلى اضطرابات النمو العصبي مثل طيف التوحد ASD واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ADHD، بحسب ما نشره موقع "Neuroscience News".
 
نشاط كهربي
ووفق بحث جديد من جامعتي فليندرز وساوث أستراليا، والذي يعد الدراسة الأولى من نوعها في هذا المجال، توصل الباحثون إلى أن قياسات لشبكية العين يمكن أن تحدد إشارات مميزة لكل من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه واضطراب طيف التوحد مما يوفر علامة بيولوجية محتملة لكل حالة".
 
وباستخدام مخطط كهربية الشبكية "ERG" وهو اختبار تشخيصي يقيس النشاط الكهربائي لشبكية العين استجابة لمنبه ضوئي، اكتشف الباحثون أن الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أظهروا طاقة ERG الإجمالية أعلى، بينما أظهر الأطفال المصابون بالتوحد طاقة أقل من ERG.
 
نتائج واعدة
ويقول دكتور بول كونستابل، اختصاصي البصريات بجامعة فليندرز، إن النتائج الأولية تشير إلى احتمالات واعدة لتحسين التشخيص والعلاج في المستقبل، موضحاً أن "ASD وADHD هما أكثر اضطرابات النمو العصبية شيوعا التي يتم تشخيصها في مرحلة الطفولة، ولكن نظرا، لأنهما غالبا ما يتشاركان في سمات متشابهة، فإن تشخيص كلتا الحالتين يمكن أن يكون طويلا ومعقدا".
 
إلى ذلك يهدف البحث الجديد من نوعه إلى استكشاف كيفية تفاعل الإشارات في شبكية العين مع المنبهات الضوئية أملًا في تطوير تشخيصات أكثر دقة ومبكرة لحالات النمو العصبي المختلفة.
 
ويضيف دكتور كونستابل أن "الدراسة تقدم دليلا أوليا للتغيرات الفسيولوجية العصبية للتمييز بين كل من ADHD وASD عن الأطفال الذين يتطورون بشكل نموذجي، بالإضافة إلى دليل على أنه يمكن تمييزهم عن بعضهم البعض بناء على خصائص ERG."
 
ووفق منظمة الصحة العالمية، يعاني واحد من كل 100 طفل من اضطراب طيف التوحد، مع 5-8% من الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وهو حالة نمو عصبي تتميز بالنشاط المفرط وبذل جهد كبير من أجل الانتباه، وصعوبة التحكم في السلوكيات الاندفاعية. أما اضطراب طيف التوحد ASD فهو عبارة عن أحد حالات اضطراب النمو العصبي تؤدي إلى تصرف وتواصل وتفاعل الأطفال بطرق تختلف عن معظم الأطفال الآخرين.
 
خطوة مذهلة
ويقول الباحث المشارك والخبير في الإدراك البشري والاصطناعي في جامعة ساوث أستراليا، دكتور فرناندو مارموليغو-راموس، إن البحث، الذي تم إجراؤه بالشراكة مع جامعة ماكغيل ولندن كوليدج ومستشفى غريت أورموند ستريت للأطفال، يعد بفرص للتوسع، بحيث يستخدم في تشخيص حالات عصبية أخرى، من خلال الاستفادة من إشارات شبكية العين لفهم حالة المخ، موضحا أن "هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد التشوهات في إشارات الشبكية الخاصة بهذه الاضطرابات وغيرها من اضطرابات النمو العصبي، إلى أن ما تم التوصل إليه حتى الآن يظهر أن فريق الباحثين على شفا خطوة مذهلة في هذا الصدد.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout