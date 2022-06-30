living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أعراض تظهر في العين والوجه قد تكون مرتبطة بشكل غير مباشر بـ"القاتل الصامت"

30
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
إذا لم يتم علاج ارتفاع ضغط الدم، فإنه يزيد من خطر التعرض لمشاكل خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
 
وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "إن ارتفاع ضغط الدم، نادرا ما يكون له أعراض ملحوظة. ولكن إذا لم يتم علاجه، فإنه يزيد من خطر تعرضك لمشاكل خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية ".
 
وتقول جمعية القلب الأمريكية (AHA) إن مجموعة متنوعة من الأعراض قد تكون "مرتبطة بشكل غير مباشر" ولكنها لا تنتج دائما عن ارتفاع ضغط الدم.
 
وتشمل هذه بقع الدم في العين، والتي "تكون أكثر شيوعا لدى مرضى السكري أو ارتفاع ضغط الدم"، ولكن لا تسبب أي من الحالتين ظهور بقع الدم.
 
وتضيف: "عوامات العين لا علاقة لها بارتفاع ضغط الدم. ومع ذلك، قد يكون طبيب العيون قادرا على اكتشاف تلف العصب البصري الناجم عن ارتفاع ضغط الدم غير المعالج".
 
وتوضح جمعية القلب الأمريكية إن احمرار الوجه يحدث عندما تتوسع الأوعية الدموية في الوجه.
 
وتنص على أنه في حين أن احمرار الوجه قد يحدث عندما يكون ضغط الدم لديك أعلى من المعتاد، فإن ارتفاع ضغط الدم ليس سبب احمرار الوجه.
 
وتشير المنظمة أيضا أنه على الرغم من أن الدوخة يمكن أن تكون أحد الآثار الجانبية لبعض أدوية ضغط الدم، إلا أنها لا تنتج عن ارتفاع ضغط الدم. "ومع ذلك، لا ينبغي تجاهل الدوخة، خاصة إذا كانت البداية مفاجئة. الدوخة المفاجئة وفقدان التوازن أو التنسيق وصعوبة المشي، جميعها علامات تحذيرية لحدوث سكتة دماغية. ويشير التقرير إلى أن ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي للإصابة بالسكتة الدماغية.
 
وتقول جمعية القلب الأمريكية أيضا إن ارتفاع ضغط الدم هو "قاتل صامت" بلا أعراض.
 
وحذرت: "إذا تجاهلت ضغط الدم لأنك تعتقد أن عارضا أو علامة معينة ستنبهك إلى المشكلة، فأنت تخاطر بحياتك بشكل خطير".
 
وتشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) إلى أن الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان ضغط الدم لديك مرتفعا هي فحص ضغط الدم.
 
وتؤكد الهيئة أن إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة يمكن أن يساعد في بعض الأحيان في تقليل فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم والمساعدة في خفض ضغط الدم إذا كان مرتفعا بالفعل.
 
وإذا كان عمرك يزيد عن 40 عاما، فسيكون من الأفضل إجراء فحص كل خمس سنوات، حيث أن العديد من المصابين بارتفاع ضغط الدم يشعرون بأنهم بخير، "لذلك من المهم فحص ضغط الدم بانتظام".
 
وعلاوة على ذلك، يعد الإقلال من تناول أطعمة معينة من أبسط الطرق لخفض ضغط الدم، على غرار تقليل استهلاك الملح.
 
وتوضح هيئة الخدمات الصحية (NHS): "إن اتباع نظام غذائي غني بالملح (أو الصوديوم) يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم، ما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. وبعض الأطعمة تحتوي دائما على نسبة عالية من الملح بسبب طريقة صنعها".
 
وبالإضافة إلى تقليل كمية الملح التي تتناولها واتباع نظام غذائي صحي بشكل عام، يجب عليك التقليل من استهلاك الكحول، وفقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، وتقليل الكافيين، وإذا كنت مدخنا، يجب عليك التوقف عن التدخين.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout