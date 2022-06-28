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خضراوات تصبح مغذية أكثر إذا تم طهيها.. تعرف عليها

28
JUNE
2022
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يتخيل البعض أن إضافة الخضراوات النيئة هي أفضل طريقة لتضمين تغذية صحية ومفيدة في النظام الغذائي. ومن المؤكد أن انتشار هذا المفهوم "للنظام الغذائي الذي يرتكز على الأطعمة النيئة" في الآونة الأخيرة إلى أن هناك الكثير من التوعية بالآثار السلبية للأطعمة المُصنعة، حيث "إنه كلما قل عدد الأطعمة المصنعة، كان ذلك أفضل"، وفقا لما جاء في سياق تقرير نشرته صحيفة Times of India.
 
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن هناك العديد من الخضراوات التي تصبح أكثر فائدة من ناحية التغذية والصحة عندما يتم طهيها، وأن تناولها نيئة ربما لا ينتج عنها الكثير من الفوائد الغذائية، فيما يلي عدد من الخضراوات التي ينصح الخبراء بتناولها بعد الطهي:
 
1. سبانخ
من المعروف أن السبانخ ذات قيمة غذائية عالية عندما يتعلق الأمر بالعناصر الغذائية نظرًا لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات. ولكن من المدهش أنه لا يتم امتصاص معظم هذه العناصر الغذائية بشكل تام عند تناول السبانخ نيئة.
 
تمتلئ أوراق السبانخ بحمض الأكساليك، الذي يمنع امتصاص الحديد والكالسيوم، وبالتالي فإنه عندما يتم طهيها يصبح الكالسيوم متاحًا أكثر مما يتيح للجسم امتصاص قدر أكبر. وتشير بعض الدراسات إلى أنه عندما يتم طهي السبانخ على البخار، فإنها تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.
 
2. الهليون
يُطلق على الأسباراغوس أسماء مختلفة في بعض البلدان العربية من بينها الهليون أو اليَرَامِعُ أو سکوم أو حليون أو جربوة. تتكون جميع العناصر الغذائية الحية من الخلايا وعندما يتعلق الأمر بالخضراوات، يتم احتجاز العناصر الغذائية المهمة داخل جدران الخلايا. وتساعد عملية الطهي على تحرير العناصر من داخل جدران خلايا الهليون مما يجعل الفيتامينات المهمة C وA وB9 وE متاحة بشكل أكثر سهولة وبكميات أكبر للامتصاص عند تناول الهليون مطبوخًا.
 
3. فلفل حلو
تعتبر ثمار الفلفل الملون مصدرًا رائعًا للكاروتينات، وهي أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز المناعة. عند طهي الفلفل الحلو على البخار يستطيع الجسم امتصاص مضادات الأكسدة بكميات أكبر. ينصح الخبراء أيضا بتحميص الفلفل الملون بدلاً من التبخير أو الغلي، لأنه من المرجح أن بعض الفيتامينات تتسرب إلى الماء أثناء عملية الطهي.
 
4. فاصوليا خضراء
تحتوي الفاصوليا الخضراء على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة عند طهيها، أيا كانت الطريقة المستخدمة للطهي سواء التبخير أو القلي أو التحميص في الميكروويف. تصبح الفاصوليا الخضراء ذات قيمة غذائية متعاظمة عندما يتم طهيها.
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