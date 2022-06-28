بعيدا عن الزراعة والكريمات.. 5 أغذية سحرية لشعر لامع

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قد لا يكون امتلاك شعر لامع من أولوياتك، لكن بالنسبة للبعض الأمر فائق لأهمية، لذلك يركزون على كل شيء يحافظ على الشعر ويمنع تساقطه.

وتشمل قائمة الأمور التي تؤثر على صحة الشعر الجوانب الوراثية والطقس، وأيضا الغذاء الذي يتناوله الإنسان.

ويقول موقع (onegreenplanet) إن هناك العديد من الأغذية التي تساعد في حماية صحة فروة رأسك والحصول على الشعر اللامع، ومن هذه الأغذية:

البروتين: قد تتسبب قلة البروتين في ضعف الشعر وهشاشته، لذلك قد يلاحظ الشخص الذي يقلل من تناول البروتين أن شعره يتفسخ ويصبح ضامرا، وفي بعض الأحيان يكون نموه بطيئا، وعليه يفضل إدراج البروتين في الحمية الغذائية اليومية، كتناول المكسرات.

الزنك: يؤدي هذا العنصر دورا رئيسيا في صحة فروة الرأس، فهو يصلح أنسجة الشعر ويساعد في الحفاظ على بصيلات الشعر، وتم ربط تساقط الشعر بنقص الزنك، لكن بعض الدراسات تشير إلى الإفراط في هذا العنصر قد يؤدي إلى نتائج سلبية.

ولذلك، ينصح بتناول الزنك من خلال الأطعمة الكاملة المليئة بالزنك مثل السبانخ والعدس.

فيتامين آيه (A): فيتامين آيه ضروري لنمو الخلايا السليمة في أجسامنا، وهذا ينطبق على الشعر أيضا، خاصة أنه يحافظ على الغدة التي تنتج مادة الزهم، المادة الدهنية التي تحافظ على ترطيب بشرتنا، وصحة فروة رأسنا، وللحصول على هذا الفيتامين يمكن تناول البطاطا الحلوة والجزر.

فيتامين سي (C): باعتباره مضادا قويا للأكسدة، يساعد فيتامين سي في محاربة الجذور الحرة التي يمكن أن تمنع نمو شعرك وحتى تسبب علامات الشيخوخة، وللحصول على هذا الفيتامين، يمكن تناول الفواكه الحمضية، والتوت، والبطاطا والبندورة.

الحديد: من دون الحديد، لا يمكن للجسم أن ينتج الهيموغلوبين، وهو العنصر الأساسي في نمو الخلايا، وتشمل تلك الخلايا المسؤولة عن نمو الشعر، ويعتقد أن تساقط الشعر مرتبط بنقص الحديد.

وللحصول على كمية كافية من الحديد، تأكد من تناول ما فيه الكافية من الخضار الورقي الداكن والحبوب الكاملة والبقوليات.