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آخرهم أهلي جدة.. 7 أندية تذوقت "كأس المرارة" بكارثة تاريخية

28
JUNE
2022
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في واقعة تسطر تاريخا جديدا في عالم كرة القدم، هبطت 7 أندية تاريخية من مختلف الدوريات العالمية في موسم 2021-2022 آخرهم أهلي جدة السعودي.
 
وهبط فريق أهلي جدة، مساء الاثنين، من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان إلى الدرجة الأدنى رسميًا في واقعة تاريخية غير مسبوقة.
 
وكان الأهلي تعادل مع الشباب سلبياً، في المباراة، التي أقيمت في خضم منافسات الجولة الأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان.
 
ويعد نادي أهلي جدة واحدًا من أعرق الأندية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، إذ مضى على تاريخ تأسيسه 85 عامًا منذ إنشائه عام 1937.
 
ونجح الأهلي في الفوز بلقب الدوري السعودي 3 مرات على مدار تاريخه، لكنه يعد الفريق الوحيد الذي يحقق الثلاثية في موسم واحد عندما توج بالدوري وكأس الملك وكأس السوبر في (2016).
 
ولم يهبط النادي الأهلي منذ انطلاق منافسات الدوري السعودي تحت مسمى "الدوري السعودي الممتاز" على الإطلاق، ولذلك يعد هذا الحدث غير مسبوق في تاريخ الكرة السعودية خاصةً والعربية عمومًا.
 
الدوري الفرنسي
 
وشهد موسم 2021-2022 واقعة مماثلة في الدوري الفرنسي بعد أن أنهى سانت إيتيان موسمه في المركز الـ18 وخسر ملحق الصعود والهبوط أمام أوكسير، وهو الفريق الأكثر تتويجا بلقب الدوري في فرنسا (10 ألقاب) مناصفة مع باريس سان جرمان.
 
كما تذيل بوردو ترتيب الدوري الفرنسي ليهبط إلى الدرجة الثانية، ثم صدر قرار هبوطه إلى الثالثة بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، حيث سبق له الفوز بالدوري 6 مرات.
 
الدوري الإيطالي
 
وفي الدوري الإيطالي احتل جنوى المركز التاسع عشر في الدوري الإيطالي، وهو رابع أكثر الفرق تتويجا به (9 ألقاب) ليهبط إلى الدرجة الأدنى.
 
كما هبط كالياري، الذي كان يعد ضيفا معتادا في الدوري الإيطالي وبطله عام 1970، بعد أن أنهى الموسم في المركز الثامن عشر.
 
الدوري الإنجليزي
 
وشهدت ملاعب إنجلترا واقعة مماثلة، حيث هبط ديربي كاونتي من الدرجة الثانية إلى الثالثة بسبب عقوبة خصم 21 نقطة من رصيده، وهو بطل الدوري الإنجليزي مرتين بقيادة الأسطورة برايان كلوف.
 
الدوري المغربي
 
وفي المغرب، تذيل نادي الكوكب المراكشي الدرجة الثانية وهبط إلى الثالثة (قسم الهواة)، وهو واحد من 7 أندية مغربية توجوا بألقاب قارية، حيث فاز بكأس الاتحاد الإفريقي عام 1996.
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