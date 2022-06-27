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بعد كورونا وجدري القرود.. مخاوف من جائحة جديدة!

27
JUNE
2022
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حذر خبراء في بريطانيا من احتمال ظهور جائحة جديدة رمزوا إليهم بالحرف "X"، داعين إلى تعزيز الاستعدادات لمواجهة هذه الإمكانية.

وبعد العثور على بقايا فيروس شلل الأطفال في مياه الصرفي في مناطق متفرقة في العاصمة البريطانية للمرة الأولى منذ 40 عاماً، حذر خبير في الأمراض من احتمال حدوث شيء في الأفق، وفق صحيفة "تلغراف ".

وخلال الأشهر الماضية، اكتشفت سلسلة من إنفلونزا الطيور ينتشر بين البشر في كانون الثاني الماضي، وعادت في شباط العام الجاري عدوى حمى لاسا، التي تنتق عن ملامسة الأغذية والأدوات المنزلية الملوثة ببرازها، وكانت هذه العدوى منتشرة في بريطانيا عام 2009.

وفي آذار، اكتشفت حمى القرم الكونغو النزفية في بريطانيا بعدما حملتها امرأة عادت من آسيا الوسطى.

ويضاف إلى هذه الفيروسات، جدري القرود الذي ظهر في أيار الماضي، حيث سجلت عشرات الإصابات من هذا الفيروس في البلاد.

وقبلها، كان فيروس كورونا قد اجتاح بريطانيا، كما بقية دول العالم، وقتل نحو أكثر من 180 ألفاً.

وقال الأكاديمي في جامعة إيست أنغليا، بول هانتر، لصحيفة التلغراف: "من المحتمل أن يكون الأشخاص الذين ينتقلون من هذا البلد إلى بلدان أخرى ويعودون هم المحرك الأكبر لنقل هذه الأمراض".

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