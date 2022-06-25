living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

للمحافظة على الصحة متى يجب تناول العشاء ؟

25
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تؤثر أوقات تناول الوجبات على إيقاع الساعة البيولوجية للجسم، وبالتالي تتفاعل عاداتنا الغذائية وإيقاعاتنا اليومية باستمرار مع الأوقات التي نأكل فيها. فيمكن أن يؤثر وقت وجباتتا على مقدار الوزن الذي نكتسبه، وقد يؤدي إلى تخريب أهدافنا المتعلقة بفقدان الدهون الزائدة.

وشارك الدكتور مايكل موسلي أفكاره حول أفضل وقت لتناول العشاء إذا كنت تريد الحفاظ على لياقتك، وقال، وفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية: «حاول أن تتوقف عن تناول الطعام بحلول الساعة 8 مساء، ثم لا تأكل أي شيء يحتوي على سعرات حرارية بعد ذلك».

ومن المهم تجنب السعرات الحرارية التي تقترب من وقت النوم، لأن ما تأكله متأخرا «يبقى في نظامك لفترة أطول».

وأشار الدكتور مايكل، إلى أن الكثيرين يتناولون الجبن أو البسكويت في وقت متأخر من الليل، كونها وجبات خفيفة، لكن الحقيقة أنها تعطي من يتناولها الكثير من السعرات الحرارية التي يتم تحميلها في وقت متأخر من الليل».

وتابع: «نعلم أن الدهون والسكريات التي تتناولها في وقت لاحق من الليل، تظل معلقة في نظامك لفترة أطول بكثير لأن جسمك يغلق عملية الهضم ليلا».

وتدعم بعض الدراسات ذلك، وتقول إن تناول الطعام في وقت متأخر من المساء لا يتناسب مع ساعة الجسم الطبيعية.

والإيقاعات اليومية هي دورات مدتها 24 ساعة والتي تتحكم في كل شيء بدءا من الشعور بالنعاس إلى الوقت الذي تكون فيه خلايانا المناعية أكثر نشاطا.

وتمكن هذه الدورات أجسامنا من الاستعداد للأحداث المنتظمة، بما في ذلك وصول الطعام، والتي يقول بعض الخبراء إنها أكثر كفاءة أثناء النهار.

ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2017 أن الأفراد البدناء يستهلكون معظم سعراتهم الحرارية قبل وقت قصير من النوم عندما كانت مستويات الميلاتونين، وهو هرمون يجعلك تشعر بالنعاس في المساء، مرتفعة.

لكن الأشخاص الذين لديهم انخفاض الدهون في الجسم لم يفعلوا ذلك.

وأوضح الباحثون أنهم لم يتمكنوا من تحديد وقت التوقف عن الأكل، لأن كل شخص لديه ساعات جسم مختلفة قليلا وبداية إفراز الميلاتونين خاصة.

ويأتي ذلك بعد أن وجدت دراسة الأسبوع الماضي أن التوقف عن العشاء أفضل من تخطي وجبة الإفطار لإنقاص الوزن.

وقام العلماء بتحليل 250 دراسة تبحث في أوقات تناول الطعام وتأثيرها على الشهية والشحوم. وخلصوا إلى أن تناول الوجبة الأخيرة قبل الساعة 3 مساء هو أفضل طريقة للتخلص من الوزن الزائد.

وقالت الدكتورة كورتني بيترسون، من جامعة ألاباما بالولايات المتحدة: «أعلى درجة يقظة لدينا، وإنتاج هرمون التستوستيرون، وأفضل تحكم في نسبة السكر في الدم لدى معظم الناس يكون في الصباح».

وكشف الباحثون في المؤتمر الأوروبي للبدانة في ماستريخت بهولندا أن المتطوعين كانوا أقل جوعا عند تناول الطعام بين الساعة 8 صباحا و2 ظهرا.

وأصبح تناول الطعام في فترة زمنية محددة، أو ما يعرف بالصيام المتقطع، أكثر شيوعا كوسيلة لفقدان الوزن.

ويجد أخصائيو الحميات أنه من الأسهل خفض السعرات الحرارية عن طريق تناول جميع الوجبات في عدد محدد من الساعات في اليوم، والاستمرار لفترات طويلة بدون طعام.

لكن بعض الدراسات أظهرت أنه على الرغم من أن «الصيام المتقطع» يساعد في إنقاص الوزن، إلا أنه لا يحقق نتائج أفضل من تقييد السعرات الحرارية التقليدي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout