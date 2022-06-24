فاكهة شائعة تسبب ارتفاع السكر في الدم!

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يعرف داء السكري من النوع 2 بأنه حالة مزمنة يمكن أن ترتفع فيها مستويات السكر في الدم إلى درجة خطيرة.

ويرجع هذا التأثير إلى خلل في طريقة إنتاج الجسم للأنسولين - وهو هرمون مسؤول عن تنظيم نسبة السكر في الدم. ويمكن أن يؤدي النظام الغذائي إلى تفاقم هذا التأثير أو تخفيفه اعتمادا على ما تأكله.

ويجب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات باعتدال، لأنها تتحلل إلى غلوكوز الدم (سكر) بسرعة نسبيا. ويؤدي هذا إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل حاد.

ويحذر Diabetes.co.uk من أن الإفراط في تناول العنب قد يضعك في منطقة الخطر.

ويشرح الموقع الصحي: "بينما توجد خصائص لبذور العنب تساعد على خفض مستويات السكر في الدم، تحتوي حبة عنب واحدة على حوالي 1 غرام من الكربوهيدرات. وبسبب هذا، يجب على مرضى السكري الاعتدال في استهلاكهم للعنب، خاصة إذا كانوا عرضة لارتفاع مستويات السكر في الدم".

وكان التعليق بمثابة تحذير للبحث الذي أجراه باحثون من جامعة شيانغ الزراعية بالصين. ووجدت الدراسة أن زيادة تناول بذور العنب ومستخلصات الجلد قد تكون مفيدة لإدارة مرض السكري.

ووجدت الدراسة مركبا في بذور العنب يمكنه التحكم في مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري، يسمى "بروسيانيدين"، وتم اختباره على الفئران المصابة بداء السكري، وقلل المركب تركيز غلوكوز الدم على مدى ستة أسابيع.

وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت الفئران أيضا مستويات أقل من دهون المصل (الكوليسترول) والإجهاد التأكسدي الكبدي (مشاكل الكبد).

وعلاوة على ذلك، يبطئ البروسيانيدين من معدل التمثيل الغذائي للسكر ويقاوم بكتيريا الفم، وبالتالي يقلل من تطور التجاويف. وقد يقلل أيضا من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

وقال كيكوان شو، معد الدراسة والأستاذ المساعد في جامعة واين ستيت: "نأمل أن يؤدي بحثنا في النهاية إلى التطوير الناجح لتدخل غذائي آمن وموجه لدعم الوقاية من مرض السكري وعلاجه".

نصائح غذائية عامة لخفض نسبة السكر في الدم

لمساعدتك على تحديد أفضل وأسوأ الأطعمة للتحكم في نسبة السكر في الدم، يجب عليك الرجوع إلى مؤشر نسبة السكر في الدم (GI)، وهو نظام تصنيف للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات. ويوضح مدى سرعة تأثير كل طعام على مستوى السكر في الدم (الغلوكوز) عند تناول هذا الطعام بمفرده. والكربوهيدرات التي يتفككها الجسم بسرعة وتتسبب في زيادة سريعة في نسبة الغلوكوز في الدم لها تصنيف GI مرتفع.

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من GI:

• السكر والأطعمة السكرية.

• المشروبات الغازية السكرية.

• خبز أبيض.

• بطاطا.

• أرز أبيض.

ويتم تكسير الأطعمة المنخفضة أو المتوسطة من GI بشكل أبطأ وتسبب ارتفاعا تدريجيا في مستويات السكر في الدم بمرور الوقت. وتشمل بعض الفاكهة والخضروات والبقول والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة، مثل عصيدة الشوفان