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لا تهملها.. 6 عادات صحية تحميك أثناء الصيف

24
JUNE
2022
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الصيف فرصة رائعة للخروج من المنزل والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية، مثل السباحة أو تسلق الجبال، لكن الحذر مطلوب حتى تكون النزهات في مأمن من المشكلات الصحية.
 
وأورد موقع (Avera) الأميركي المتخصص في الشؤون الصحية سلسلة من النصائح للراغبين في الاستجمام في ظل الصيف، ومنها:
 
البقاء رطبا: شرب الماء أمر ضروري طوال العام، لكنه أكثر ضرورة في الصيف، حيث تزيد الحرارة المرتفعة من صعوبة الإبقاء على رطوبة الجسم، لذلك فمن المناسب أن يبقي الإنسان زجاجة الماء إلى جانبه.
 
لا تنس علامات الأمراض المرتبطة بالحرارة: إن البقاء لفترة طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة يمكن أن يعرضك لمشكلات صحية عديدة مثل ضربة الشمس، ولتفادي ذلك ينصح بارتداء ملابس غير داكنة اللون، وأخذ قسط من الراحة في منطقة الظل، حيث يمكن هناك أيضا ترطيب الجسم.
 
وهذا يساعد في تفادي الأمراض المرتبطة بالحرارة مثل الجفاف، الذي تشمل أعراضه الصداع والغثيان والقيء.
 
الوقاية من الشمس: يؤدي وضع الكريم على الجلد دورا مهما في حماية البشرة من حرارة الشمس، ويفضل أن يتدرب الإنسان على الأمر بشكل يومي، خاصة إن كان يكثر في الخروج والتنزه.
 
ارتداء النظارات: النظارات الشمسية من الإكسسوارات المناسبة طوال العام، لكن عندما تكون أشعة الشمس قوية، يكون من المناسب ارتداء هذه النظارات، فهي تحجب الأشعة فوق البنفسجية الضارة للعينيين.
 
الطعام الصحي: إن تناول طعام صحي، خاصة الخضار والفاكهة الغنية بالمياه كالبطيخ، يساعد الجسم على البقاء منتعشا وطبا.
 
إجراءات الحماية في السباحة والتنزه: حرائق الغابات من أبرز حوادث الصيف، لذلك ينبغي الانتباه إلى مسألة إشعال النيران والألعاب النارية، فهذه الأمور قد تقود لكارثة، لذلك من المهم أخذ حالة الجو في الحسبان، فمثلا الأجواء الحارة والجافة تساهم في اشعال الحرائق، أما فيما يتصل بالسباحة فمن الضروري أن يكون الأطفال في ظل شخص بالغ، ويتزودون بوسائل حماية مثل سترات النجاة.
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