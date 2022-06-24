living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"نداء" من منظمة الصحة العالمية بشأن جدري القرود

24
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
دعت منظمة الصحة العالمية، الخميس، الدول إلى اليقظة والشفافية في مواجهة التفشي النادر لأكثر من 3200 حالة إصابة بجدري القرود في جميع أنحاء العالم، بانتظار قرار عما إذا كان يجب إعلان أعلى مستوى تأهب.
 
وفي مواجهة هذا الوضع، جمعت منظمة الصحة العالمية خبراء دوليين، الخميس، لتحديد ما إذا كان الوضع يشكل "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا" كما هي الحال بالنسبة لوباء كورونا.
 
ولا يتوقع صدور القرار قبل الجمعة على الأقل.
 
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال الاجتماع إن "منظمة الصحة العالمية تطلب من جميع الدول الأعضاء تقاسم المعلومات معنا".
 
وأضاف: "مع أوبئة أخرى رأينا في بعض الأحيان عواقب قلة شفافية الدول وعدم تقاسم المعلومات"، ومع جائحة كورونا اتهمت الصين، حيث سجلت اولى الحالات نهاية 2019، بأنها لم تعتمد الشفافية.
 
وتم الكشف عن زيادة غير عادية في حالات الإصابة بجدري القرود منذ مايو خارج بلدان غرب ووسط إفريقيا، حيث ينتشر الفيروس عادة، وباتت المنطقة الأوروبية مركز انتشار الفيروس.
 
وأوضح تيدروس أنه منذ ما يزيد قليلاً على 6 أسابيع تم إخطار منظمة الصحة العالمية بوجود 3 حالات من جدري القرود في المملكة المتحدة، ولم يسافر هؤلاء الأشخاص خارج البلاد مؤخرًا.
 
وقال: "منذ ذلك الحين تم إبلاغ منظمة الصحة عن أكثر من 3200 حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود ووفاة واحدة من 48 دولة منها نيجيريا و5 مناطق تابعة لمنظمة الصحة".
 
وأوضح: "إضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ منذ بداية العام عما يقارب 1500 حالة مشبوهة (...) وحوالى 70 حالة وفاة في وسط إفريقيا لا سيما في جمهورية الكونغو الديمقراطية وكذلك في جمهورية إفريقيا الوسطى والكاميرون".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout