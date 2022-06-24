عن طريق الشم.. حشرة تكشف مرض السرطان

A + A -

وجد الباحثون في جامعة ولاية ميشيغن الأميركية أن الجراد يمكن أن يفرق بين الخلايا التي تسببت في 3 أنواع من سرطانات الفم.

وكشف الباحثون عن أدمغة الجراد ثم وضعوا أقطابا كهربائية في المناطق المرتبطة باستقطاب الروائح، ثم عرضوها للغازات المنبعثة من 3 أنواع لخلايا سرطان الفم، وكذلك من خلية غير سرطانية من نفس المنطقة.

راقب العلماء دماغ الحشرة بحثا عن رد فعل، لتظهر النتائج أن كل سرطان يطلق إشارة كهربائية فريدة في دماغها، كما كان للخلايا غير السرطانية أيضًا إشارة مميزة خاصة بها.

وكتب مهندس الطب الحيوي الذي قاد الدراسة، ديباجيت ساها: تُظهر الدراسة أنه يمكن التمييز بقوة بين 3 أنواع مختلفة من سرطانات الفم البشرية، من خلال استحضار استجابات شمية في الفص الهوائي للحشرات.

ولم يتضح مدى نجاح هذه الطريقة مع أنواع أخرى من السرطان، أو ما إذا كان بإمكان الجراد شم رائحة السرطان في البول أو النفس أو العرق.

ما هو علاج رهاب الحشرات؟

وأظهرت أبحاث سابقة أنه يمكن نشر الكلاب للكشف عن العديد من السرطانات بما في ذلك تلك الموجودة في الثديين والرئتين عن طريق استنشاق أنفاس المرضى.

كما اكتشف العلماء الفرنسيون أنه يمكن تدريب النمل على اكتشاف الخلايا السرطانية وغير السرطانية.