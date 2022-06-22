living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إلـتـهاب الـرئــة: عـوارضــه وأســبابـه (د. حنينا أبي نادر)

22
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يصاب بهذا المرض أكثر من ثلاثة ملايين حالة سنوياً في الولايات المتحّدة. وغالباً ما ينتشر التهاب الرئة خلال فصل الشتاء. ويرافق بداية هذا الإلتهاب حرارة، سُعال، وتنفُّس سريع، وارتعاش. والبكتيريا، الأكثر شيوعاً، والمُسبِّبة لالتهاب الرئة هي الـStreptococcus Pneumoniae. والبكتيريا Klebsiella، هي السبب الرئيسي لالتهاب الرئة عند المدمنين على الكحول.
 
بعض الأسباب غير النمطيّة، والمسبّبة لهذا الإلتهاب، قد تعود لِـ Mycoplasma Species. أمّا الأسباب الفيروسيّة فتأتي من الإنفلونزا أو H1N1 أو عوامل أخرى.
 
والعلاج الشافي والمؤاتي ليس موحّداً بل يُعطى حسب الحالة المرضيّة، وقد يبدأ العلاج بِـ Macrolides وينتهي بِـ Cephalosporins و Fluoroquinolones.
 
وعلى المُرَضى ما فوق الخامسة والستين من العمر أن يُلقَّحوا بـِ Pneumococcal Polysaccharide، وذلك لأنّ التهاب الرئة قد يكون مُميتاً للمُسنّين.
وصورة الأشعة للصدر هي المصدر الموثوق للتشخيص الدقيق للوضع الصحّي.
 
وبصورة عامة، فإن نسبة الشفاء تكون مرتفعة جداً عند الأشخاص الأصحّاء. وفي جميع الحالات الأخرى، يُشجَّع المُرَضى على التوقّف عن التدخين، والمحافظة على صحّة أسنانهم.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout