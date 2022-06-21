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اعتمد الكثير من الأشخاص في الآونة الأخيرة على الأنظمة الغذائية التي تركز على تقليل السعرات الحرارية، وزيادة ساعات الصيام عن الطعام ومن هذه الأنظمة نظام 5:2.

ويتضمن النظام الغذائي 5:2، بحسب الخبراء، تناول الطعام بشكل طبيعي لمدة خمسة أيام في الأسبوع، ثم تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها إلى ما بين 500-600 سعرة حرارية في اليوم لمدة يومين.

ويركز نهج النظام الغذائي بدوام جزئي هذا، أو أسلوب الصيام المتقطع على وقت تناول الطعام أكثر مما يركز على نوعية الطعام.

ووجدت الدراسات مثل المراجعة المنشورة في مجلة نيو إنغلاند الطبية أنه يمكن أن يكون للصيام المتقطع فوائد صحية بما في ذلك فقدان الوزن وتنظيم السكر في الدم وتجديد الخلايا وتحسين صحة الدماغ.

يقول ممارس الطب الوظيفي داني لي: "إنه نظام غذائي مرن تماما لأنك لست مقيدا لمدة خمسة أيام لذلك إذا كان لديك حدث اجتماعي تذهب إليه، فيمكنك التخطيط للصيام في الأيام التي لا تتناول فيها الطعام بالخارج،كما أنه يبقيك في حالة عجز في السعرات الحرارية طوال الأسبوع مما يعني أنك أكثر عرضة لفقدان الوزن".

ما هو النظام الغذائي 5:2؟

يُطلق عليه أحيانا اسم النظام الغذائي السريع وقد تم نشره بواسطة الدكتور مايكل موسلي منذ ذلك الحين ، تم تطوير النظام الغذائي وإعادة تسميته "الجديد 5:2".

يقول موسلي :"الصيام المتقطع، وخاصة إذا دمج مع نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، هو أداة رائعة لأولئك الذين يريدون فقدان الوزن بشكل أبطأ وثابت أو إدارة الوزن، لقد ثبت أنه يحسن حساسية الأنسولين ويقلل من ضغط الدم وقد يكون خطة داعمة للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات، إنه يوفر المزيد من حرية الطعام من خلال تقييد السعرات الحرارية لمدة يومين فقط في الأسبوع".

يوضح موسلي أنه في أيام الصيام، سيدخل جسمك في حالة الكيتوزيه، يقول: "ستفقد الدهون الحشوية وتحقق استجابة أفضل للأنسولين هذا بدوره، سيسهل عليك الاحتفاظ بأجزاء معقولة وتجنب تناول الوجبات الخفيفة، خلال بقية الأسبوع".

ما هي فوائد النظام الغذائي 5:2؟

وفقا لـ لي ، وجدت دراسة في مجلة التغذية السريرية أن النظام الغذائي 5:2 هو بروتوكول آمن وفعال لفقدان الوزن، تم قبوله بشكل عام من قبل الباحثين على أنه "سهل المتابعة" أيضا.

على الرغم من عدم وجود العديد من الدراسات على وجه التحديد حول النظام الغذائي 5:2، فقد كشفت الأبحاث حول الصيام المتقطع عن بعض الفوائد الصحية الرائعة،وتشمل هذه التغييرات في تكوين الجسم، وفقدان الدهون، وتحسين صحة القلب وخفض مستويات السكر في الدم.

وتؤكد إحدى الدراسات المنشورة في مجلة طبيب الأسرة الكندية أن الصيام المتقطع يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن بطريقة مماثلة لتقييد السعرات الحرارية ويمكن أن يساعد أيضا في تقليل الكوليسترول.

وجد بحث في مجلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية (يفتح في علامة تبويب جديدة) والذي بحث في الفوائد الصحية للصيام النهاري البديل ، والذي يشبه النظام الغذائي 5:2، أنه يمكن أن يقلل من مقاومة الأنسولين والربو وحتى انقطاع الطمث.

تقول كارولين نيكولاس، المدربة الصحية المعتمدة في الطب الوظيفي ومديرة تطبيق Health Coaching Able: "الصيام يمكن أن يزيد من آليات الشفاء الفطرية في الجسم مثل الالتهام الذاتي، حيث ينظف جسمك الخلايا القديمة والتالفة، الصيام يمكن أن يساعدك أيضا على أن تصبح" مرنا في التمثيل الغذائي "، بشكل أساسي التبديل بين حرق الجلوكوز أو الكيتونات (الدهون) للحصول على الوقود."

واحدة من أكبر عوامل الجذب في النظام الغذائي 5:2هو أنه عليك فقط تقييد كمية السعرات الحرارية التي تتناولها لمدة يومين غير متتاليين في الأسبوع، يجب أن يأكل أخصائيو الحميات 25٪ فقط من سعراتهم الحرارية المعتادة، والتي تعمل عند حوالي 500 للسيدات و600 للرجال، اعتمادا على ما تفضله، يمكن أن يعادل ذلك ثلاث وجبات صغيرة أو وجبتين أكبر.

يقول لي: "من المهم أن تكون خبيرا هنا وأن تتعلم كيفية" زيادة السعرات الحرارية "، من المهم تناول كميات كبيرة من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية مثل الخضروات والفواكه منخفضة السعرات الحرارية مثل التوت والبروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي أو السمك والأرز القرنبيط والشوربات منخفضة السعرات الحرارية، بالإضافة إلى تحديد أوقات الوجبات على مدار اليوم حتى تكون مستعدا نفسيا بشكل أفضل".

هل النظام الغذائي 5:2 آمن؟

قد يكون النظام الغذائي 5:2 خيارا جيدا للأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة ويتغذون جيدا ويتطلعون إلى إنقاص الوزن، لكنه لا يوصى به للجميع كما تقول الدكتورة نعومي نيومان بينارت.

تقول الدكتورة نيومان بينارت: "بصراحة إنه ليس خيارا آمنا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية، وخاصة الاكتئاب والقلق، حيث يمكن أن يتسبب الانخفاض الكبير في السعرات الحرارية في ضباب الدماغ والدوخة وضعف التركيز، مما قد يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات العاطفية.

"تم العثور على أن الصيام المتقطع له فوائد صحية معينة ، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتحسين التمثيل الغذائي للأنسولين، ومع ذلك فقد استندت الأبحاث بشكل عام حول نظام غذائي 16/8 أو 14/10.