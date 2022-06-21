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تحذير من تأثير خطير لدرجات الحرارة المرتفعة على القلب

21
JUNE
2022
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حذرت جمعية القلب الأميركية من التأثير الخطير لدرجات الحرارة المرتفعة، وإمكانية تسببها بأضرار على القلب.
 
وبينت الجمعية أن الحرارة المرتفعة والجفاف الذي قد ينجم عنها، يجبر القلب على العمل بجهد أكبر لتبريد نفسه عن طريق ضخ المزيد من الدم، وتحويله من الأعضاء الرئيسية إلى تحت الجلد.
 
ولفتت الجمعية إلى أن معدل الخطورة من ارتفاع الحرارة يرتفع لدى كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو السمنة أو لديهم تاريخ مرضي متعلق بالقلب أو السكتة الدماغية.
 
وأشارت الجمعية إلى أن تقلب درجات الحرارة بفصل الصيف في عدد من الدول، يرفع احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية.
 
ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن رئيس جمعية القلب الأميركية الدكتور دونالد لويد جونز قوله: "إذا تجاوزت سن الخمسين أو كنت تعاني من زيادة الوزن، فمن المهم للغاية اتخاذ احتياطات خاصة في درجات الحرارة المرتفعة لحماية صحتك".
 
وأضاف جونز: "بعض الأدوية مثل حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وحاصرات قنوات الكالسيوم ومدرات البول، التي تؤثر على استجابات ضغط الدم أو تستنزف الجسم من الصوديوم، يمكن أن تزيد من استجابة الجسم للحرارة، وبالتالي تعريض القلب للخطر".
 
وتابع: "لا تتوقف عن تناول أدويتك، لكن استشر طبيبك وناقشه بخصوص هذه الأدوية، وما عليك القيام به في فصل الصيف تحديدا".
 
 
وشدد جونز على أن: "البقاء رطبا أمر أساسي. من السهل أن تصاب بالجفاف حتى لو كنت لا تعتقد أنك عطشان. اشرب الماء قبل وأثناء وبعد الخروج في الطقس الحار. لا تنتظر حتى تشعر بالعطش. أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت تحصل على كمية كافية من السوائل هي مراقبة البول لديك والتأكد من أن لونه ليس غامقا".
 
وقدمت جمعية القلب الأميركية مجموعة نصائح لحماية الجسم من أضرار درجات الحرارة المرتفعة وهي:
 
- لا تخرج عندما تكون الشمس في أقوى حالاتها، أي ما بين 12 ظهرا وحتى 3 عصرا.
 
- ارتدي ملابس خفيفة الوزن فاتحة اللون من أقمشة تسمح بمرور الهواء مثل القطن أو قماش يصد العرق.
 
- البس قبعة ونظارات شمسية، وضع واقيا من الشمس مقاوما للماء قبل الخروج من المنزل.
 
- اشرب بضعة أكواب من الماء قبل وأثناء وبعد الخروج أو ممارسة الرياضة، وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول.
 
- خذ فترات راحة منتظمة أثناء ممارسة الرياضة.
 
- استمر في تناول جميع الأدوية على النحو الموصوف من قبل الطبيب المختص.
 
جدير بالذكر أن أكثر من 600 شخصا يموتون سنويا في الولايات المتحدة الأميركية بسبب الحرارة الشديدة، وفق جمعية القلب الأميركية.
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