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7 نصائح لتبقى منتعشا في فصل الصيف

17
JUNE
2022
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حلّ فصل الصيف وارتفعت درجات الحرارة في مناطق عدة في العالم والمنطقة العربية، فاقت في بعض المدن الـ50 درجة مئوية.
 
 
وتشكل هذه الحرارة المرتفعة خطرا على البشر، خاصة أولئك الذين ينتمون إلى الفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال وكبار السن.
 
وقدمت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية سلسلة نصائح، نقلا عن السلطات الصحية والخاصة بالأرصاد الجوية لكي يبقى الإنسان منتعشا ولا يعرض نفسه للخطر في ظل هذه الأجواء، ومنها:
 
ابق رطبا: قد يبدو هذا الأمر بديهيا، لكن شرب كميات كبيرة من المياه أمر يجري تجاهله غالبا.
 
والبقاء رطبا يتطلب العمل داخليا وخارجيا، ويتم الأمر داخليا عبر شرب كميات مياه تتراوح بين 1.5- 2 لتر يوميا، وخارجيا يمكن تأمين ذلك عبر الاستحمام بمياه باردة.
 
غلق النوافذ: ربما يبدو الأمر غير منطقي، لكن إبقاء النوافذ مغلقة وإنزال الستائر أثناء ذروة الحرارة، سيقي الغرفة أكثر برودة.
 
وعندما يكون الجو في الخارج أكثر برودة يمكنك فتح النوافذ للتهوية.
 
البيجامة في الثلاجة: خلال اليوم، يمكنك أن تضع  البيجامة في الثلاجة أثناء النهار، ثم أخرجها من هناك قبل الخلود إلى النوم، فهذا الأمر يساعدك على النوم بشكل أفضل.
 
ويفضل ارتداء الملابس الفضفاضة خلال النهار، وقبعة ونظارة شمسية.
 
ويوصى بأن تكون الملابس المختارة من الألوان الفاتحة، فهذا يساعدك على البقاء منتعشا.
 
شغّل المروحة: يمكن أن تساعد المراوح جسم الإنسان على تنظيم حرارته الداخلية، وفي الإمكان تعزيز قدرة هذه المراوح عن طريق وضع وعاء من مكعبات الثلج أمام هذه الآلات، إذ إن ذلك سيجعل الهواء المنتشر أكثر برودة.
 
إرم اللحاف: الملاءات القطنية الرقيقة ستمتص العرق، وهي أكثر راحة من غطاء اللحاف.
 
وهذا الأمر سيساعد في خفض درجة حرارتك أثناء الليل، لكن اعتماد اللحاف لا يحقق ذلك.
 
الطابق السلفي: إذا كان منزلك مكونا من أكثر من طابق، سيكون من المناسب الخلود إلى النوم في الطابق السلفي، وإنفاق وقت أطول في أكثر أجزاء المنزل برودة.
 
خطط أولا: إذا كنت تخطط لقضاء بعض الوقت خارج المنزل، فعليك التخطيط قبل ذلك، مثل توفير كميات مناسبة من الماء والغذاء وأي أدوية لازمة.
 
وتقول هيئة الصحة العامة في بريطانيا إن أي شخص معرض لخطر تأثيرات الحرارة أكثر من غيره، يجب أن يتجنب أشعة الشمس في الجزء الأكثر سخونة في اليوم، ويقع عادة بين الساعتين الحادية عشرة صباحا والثلاثة عصرا.
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