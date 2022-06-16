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كل ما يجب معرفته حول فيروس الحماق النظاقي Varicella Zoster Virus (د. حنينا أبي نادر)

16
JUNE
2022
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يسبب فيروس الحماق النطاقي (Varicella Zoster virus) جدري الماء والهربس النطاقي (Shingles). يتميز الحماق بطفح جلدي حويصلي حاك يتطور إلى قشرة جافة غير معدية على مدى 3 إلى 7 أيام. يُعطى اللقاح في العام الأول والعام الرابع. 
 
ينتج عن إعادة تنشيط الفيروس الخامل اندفاع جلدي مؤلم من Herpes Zoster والذي غالبًا ما يتبعه ألم في توزيع الاندفاع (الألم العصبي التالي للهربس).
تكون أعراض جدري الماء عند الأطفال الحمى والتهيج الذي يتبعه طفح حويصلي يتقشر من ثم يشفى.
 
يسبب الحزام الناري اندفاع حويصلي مؤلم وفقدان الحواس. 
 
يتم إعطاء لقاح ابتداءً من سن خمسين (50) (جرعتان يفصل بينهما من 2 إلى 6 أشهر) للوقاية من الهربس النطاقي.
 
يظهر القوباء المنطقية مع اندفاع حويصلي مؤلم وفقدان حسي. يتم إعطاء لقاح ابتداءً من سن 50 (جرعتان بفاصل 2 إلى 6 أشهر) للوقاية من الهربس النطا
 
لمزيد من المعلومات الإتصال بالدكتور حنينا أبي نادر على الرقم 971 50910 4331 أو عبر البريد الإلكتروني: hanina.abinader@gmail.com – عيادة New Lifestyle
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