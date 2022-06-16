living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لعل للرياضة بشكل عام فوائد جمّة، إلا أن للمشي خصوصا ترتيبا خاصا

16
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فقد أفادت أبحاث جديدة أن المشي يمكن أن يكون وسيلة قوية لمعالجة هشاشة العظام في الركبتين، وذلك بعد دراسة أجريت بشكل منتظم لأشخاص تزيد أعمارهم عن 50 عاما.
 
دراسة قطعت الشك باليقين
وتبين من النتائج أن ممارسة رياضة المشي تساعد على تقليل الألم وتبطئ أيضًا من الضرر الذي يحدث في المفاصل، بحسب ما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Arthritis & Rheumatology.
 
فقد تم إجراء البحث بواسطة علماء في كلية بايلور للطب، والذين استندوا إلى دراسة رصدية جرت على مدى عدة سنوات.
 
وشملت أكثر من 1200 شخص تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا أو أكثر ممن يعانون من هشاشة العظام في الركبة، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل.
 
فقام المشاركون بشرح عاداتهم في المشي، بما يشمل الوقت الذي يقضونه في ممارسة رياضة المشي وتكرارها، وهو ما مكّن الباحثين من تصنيف 73% من المجموعة على أنهم ممن يمارسون رياضة المشي بانتظام في حين كان باقي المشاركين من غير الممارسين.
 
 
تقليل مشاكل المفاصل
وكشف الباحثون أن أولئك، الذين يمارسون رياضة المشي، تنخفض لديهم احتمالية التعرض لألم متكرر في الركبة بنسبة 40%.
 
 
كما تم استخدام صور الأشعة السينية لتقييم تطور وشدة هشاشة العظام في الركبتين، حيث تقل احتمالية تعرض المشاة لتضييق مساحة المفصل الإنسي، وهو مقياس لالتهاب المفاصل، مما يشير إلى أن التنزه المنتظم يمكن أن يحد من الألم المرتبط بحالة خشونة الركبة وهشاشتها إلى جانب إبطاء الضرر الناجم عن التهاب المفاصل في الركبتين.
 
بدوره، أوضح الباحث الرئيسي في الدراسة دكتور غريس هاساياو-وي لو أن التمارين الرياضية تمنع ظهور آلام الركبة اليومية، وربما تبطئ أيضًا من تفاقم الضرر داخل المفصل الناتج عن هشاشة العظام.
 
يشار إلى أن الأطباء لطالما ينصحون من تم تشخيص إصابتهم بالتهاب مفاصل الركبة بضرورة ممارسة الرياضة، خاصة إذا كانت هناك معاناة يومية من ألم في الركبة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout