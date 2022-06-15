تخيل.. بإمكانك تناول هذه الأطعمة حتى بعد انتهاء صلاحيتها

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لعل متابعة تاريخ صلاحية المنتجات قبل شرائها تعتبر إحدى أهم خطوات التسوّق الناجح، إلا أن الجديد بالأمر وجود ما يمكن استعماله حتى بعد انتهاء المدّة.

فقد أفادت دراسة أميركية بأن الحليب والجبن والبيض والمعكرونة وغيرها الكثير، منتجات نستطيع استعمالها حتى بعد انتهاء المدة، حيث تكون التواريخ المعروضة مجرد إرشادات تعطي فكرة عامة عن موعد تناول طعامك، ولا تشير فعليا إلى سلامة الغذاء، وذلك وفقا لما ذكرته "نيويورك بوست".

لا بأس من تناولها

فمثلاً الحليب، تقول الدراسة إنه لا بأس من استهلاك معظم أنواع الحليب لمدة تصل إلى أسبوع واحد بعد التاريخ المدون على الكرتون، في حين تحذّر من استخدام حليب الأطفال بعد انتهاء صلاحيته.

ومع ذلك، فإن هذا يعتمد على نوع الحليب الذي تشتريه، وبشكل عام كلما زادت نسبة الدهون قلت مدة بقائه مع ضرورة شُم حليبك سريعا للتحقق مما إذا كان حامضا.

وأيضاً الجبن، فلا ضرر من تناول الكثير من الجبن الصلب بعد فترة طويلة من تاريخ انتهاء صلاحيته، مع ضرورة الانتباه إلى عدم نمو عفن بلون أزرق أو برتقالي أو أخضر.

أما البيض، فيمكنك على الأرجح تجاهل التاريخ المدون على كرتونة البيض تماما، حيث إنها عادة ما تكون آمنة للأكل لأسابيع بعد تاريخ الطباعة.

كما يمكن استهلاك المعكرونة الجافة التي نسيتها في خزانة لمدة تصل إلى عامين بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، وبمجرد الطهي يمكنك تناولها بأمان لمدة تصل إلى أسبوع، ولكن يمكن أن تدوم لمدة تصل إلى ثمانية أشهر إذا كانت مجمدة.

وهناك الملح والفلفل والدقيق وصودا الخبز والسكر الذي لا يفسد ويمكن استعماله لفترة طويلة، بسبب قلة الرطوبة.

إلا أن اللحوم والدواجن النيئة فلا يمكن أن تبقى في الثلاجة إلا بضعة أيام فقط، على الرغم من أن تخزينها في "المجمد" تبقى طريقة رائعة لإطالة عمرها، ومثلها الأسماك النيئة التي قد تبقى لمدة تصل إلى 9 أشهر في المُجمِّد، بينما لا يمكن أن تدوم الأسماك المدخنة أكثر من ستة أشهر.

إلى ذلك، يمكن استعمال الخضار والفواكه المعبأة في أكياس بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها، أما الفواكه والخضراوات المجمدة، فعادة ما تكون صالحة لمدة تصل إلى 10 أشهر بعد التاريخ المطبوع.

كذلك، يمكن أن تستمر الكثير من الأطعمة المعلبة لمدة تصل إلى عامين بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها، وخاصة الحساء والخضراوات.

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يشار إلى أنه باستثناء المنتجات الطازجة، يتم تمييز جميع المواد الغذائية تقريبا بتاريخ انتهاء الصلاحية، لإعطاء المستهلك فكرة عن موعد انتهاء جودة الطعام.

ما يعني أن بإمكان المستهلك الاستمتاع تناول تلك المواد الغذائية قبل انتهاء التاريخ المدوّن على العبوة.

إلا أن التواريخ المعروضة تكون بأحيانا كثيرة مجرد إرشادات تعطي فكرة عامة عن موعد تناول الطعام، ولا تشير فعليا إلى سلامة الغذاء.