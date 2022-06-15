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ليست 8 ساعات.. كم هي المدة التي نحتاجها للنوم؟

15
JUNE
2022
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من الهواتف الذكية التي تراقب حركة العين السريعة إلى قواعد النوم الصحية المتغيرة باستمرار، نعلم جميعاً أن النوم الجيد ليلاً أمر ضروري لصحة الجسم.
 
إلا أن النصائح بشأن ذلك تختلف حول المدة المثالية لذلك، في حين أن المعيار المقبول والمتعارف عليه هو ثماني ساعات.
 
7 ساعات
لكن دراسة جديدة كشفت أن النوم لمدة سبع ساعات بالضبط، من عمر الثلاثينيات حتى سن الشيخوخة هو الأمثل لصحة جيدة، بحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.
 
وأجريت الدراسة من قبل جامعتي كامبريدج وفودان في شنغهاي، لمعرفة عادات النوم لما يقرب من 500000 بالغ تتراوح أعمارهم بين 38 و73 عاما.
 
فقد سُئل المشاركون عن أنماط نومهم وصحتهم العقلية وعافيتهم، وشاركوا في سلسلة من الاختبارات المعرفية.
 
وكانت بيانات تصوير الدماغ والبيانات الوراثية متاحة أيضاً لما يقرب من 40 ألفا من المشاركين في الدراسة.
 
النوم المفرط يسبب مشكلات
إلى ذلك، اكتشف الباحثون أن كلاً من النوم المفرط وغير الكافي يمكن أن يسبب مشاكل في الصحة العقلية و "أداء إدراكيا أسوأ".
 
ووجدت الدراسة أيضاً أن الاتساق مهم، لذا فليس من الجيد الحصول على تسع ساعات في الليلة ثم ست ساعات في اليوم التالي.
 
في موازاة ذلك، رأى الباحثون أن أحد أسباب ما يسمى "ضباب الدماغ" Brain Fog الناجم عن قلة النوم، ناتج تعطل الموجة البطيئة التي تحدث خلال النوم العميق، مما قد يمنع الدماغ أيضا من التخلص من السموم.
 
 
ووجدوا أيضاً أن "مركز الذاكرة" في الدماغ، hippocampus، يتأثر بالنوم الزائد أو النقص. إلا أن العلماء غير متأكدين حتى الآن من سبب الآثار المشتركة الناتجة عن النوم العميق وقلة النوم.
 
يذكر أن إرشادات مؤسسة النوم الوطنية الحالية توصي بأن يحصل معظم البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة.
 
ولكن الإرشادات تدرك أيضا أنه في بعض الأحيان يكون من الأفضل أن تتراوح المدة أقل قليلاً أو أكثر قليلاً من هذا.
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