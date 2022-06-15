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منظمة الصحة: سنقيّم خطورة تفشي جدري القردة

15
JUNE
2022
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنها ستعقد اجتماعا طارئا في 23 يونيو لتحديد إن كانت ستصنّف تفشي جدري القردة عالميا على أنه حالة طوارئ صحية عامة تستدعي قلقا دوليا.
 
وأوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، للصحافيين أن "تفشي جدري القردة غير عادي ومقلق. لهذا السبب، قررت عقد اجتماع للجنة الطوارئ بموجب القواعد الصحية الدولية الأسبوع المقبل، لتقييم إن كان هذا التفشي يمثّل حالة طوارئ صحية تثير القلق دوليا".
 
1600 إصابة
يأتي ذلك بينما سُجل أكثر من 1600 حالة إصابة بالمرض الفيروسي في نحو 30 دولة، معظمها في أوروبا، منذ أوائل مايو الماضي.
 
وقالت الصحة العالمية إن التطعيم الجماعي ضد جدري القردة ليس مطلوبا حاليا، مشيرة إلى أنه يتحرك بطريقة غير اعتيادية مقارنة بموجات الانتشار السابقة.
 
وأثار تفشي المرض القلق لأن الفيروس نادرا ما يُرى خارج مناطق توطنه في إفريقيا ولأن معظم الحالات غير مرتبطة بالسفر إلى القارة.
 
فيما يسعى العلماء جاهدين لفهم سبب التفشي الحالي ومنشأه وما إذا كان أي شيء يتعلق بالفيروس قد تغير.
 
يذكر أن هذا النوع من الجدري كان ظهر في مايو الماضي، إلا أن تسجيل إصابات في بلدان خارج موطنه الأصلي أو البلدان التي كان من المعروف أنه يظهر فيها، أثار انتباه الصحة العالمية.
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