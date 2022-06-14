living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خبير ينوه إلى أهمية الترطيب والتغذية بعد التمارين في الصيف

14
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يشير الخبراء إلى أهمية الحفاظ على الجسم رطبا خلال فصل الصيف من خلال الإكثار من الماء والسوائل المفيدة للجسم، وخصوصا للأشخاص الذين يمارسون الرياضة والتمرينات الرياضية.  
 
تقول أخصائية التغذية الرياضية ومساعدة مدير برنامج ماجستير العلوم في التغذية وعلم التغذية في قسم التغذية البشرية كريستين تشانغ إنه من المهم إعطاء الجسم السعرات الحرارية والعناصر الغذائية التي يحتاجها لتزويده بالطاقة خلال جميع أنواع التمارين الرياضية في الصيف.
 
وبحسب تشانغ مع ازدياد حرارة الصيف فإن الترطيب والتغذية ضروريان لمواكبة جميع التدريبات والأنشطة الخارجية.
 
تضيف تشانغ: "بالنسبة للتدريبات الصيفية من المهم التأكد من استهلاك كمية كافية من الكربوهيدرات والسوائل والإلكتروليتات، وتحتاج إلى التأكد من الحفاظ على المستويات المناسبة من السكر في الدم طوال التمرين، لا تريد أبدا ممارسة التمارين وأنت جائع".
 
وتوصي تشانغ بالتداول بشأن ما يتم استهلاكه قبل التمرين في أشهر الصيف لحساب زيادة فقدان الماء من العرق، يمكن أن يشمل ذلك زيادة السوائل والإلكتروليتات  أو الأطعمة ذات المحتوى المائي العالي بما في ذلك:
 
البطيخ الشمام المن، الحساء، عصائر "السموثي"، التفاح، التوت، الأناناس، الفلفل الحلو والطماطم والكرفس.
 
تنوه تشانغ: "عليك التأكد من أنك عندما تتعرق كثيرا، فإنك تستبدل العناصر الغذائية المفقودة، احصل على زجاجة ماء واشرب عليها طوال اليوم، إذا كنت ترتدي سترة ثقيلة أو تمارس تمرينا أطول في الهواء الطلق، فأنت بحاجة إلى تجديد الإلكتروليتات أو الحصول على بعض الصوديوم لتعويض ما فقده من العرق."
 
وتضيف تشانغ: "من المهم حقا تضمين مصدر عالي الجودة للإلكتروليت، والذي يمكن أن يكون في شكل مشروب رياضي أو أطعمة مالحة لتكملة الماء".
 
وقدمت تشامغ نصائح كـ أخصائية تغذية رياضية قائلة:" أقول للناس أن يستمعوا إلى أجسادهم من حيث حالة الترطيب، الطريقة السهلة للقيام بذلك هي مراقبة لون البول، إذا كان الجو داكنًا ومركّزا ولا تذهب إلى الحمام كثيرا، فأنت بحاجة إلى شرب المزيد من السوائل،  إذا كان بولك صافياً باستمرار وكنت تقوم بعمل توقف بشكل متكرر ، قد يكون لديك زيادة في الماء ".
 
وتوصي تشانغ بوجبة خفيفة أو وجبة تحتوي على كربوهيدرات وبروتين سهل الهضم، لتجديد الطاقة بعد التمرين.
 
وتقول تشانغ: "خاصة في فصل الصيف الحار ، ينهي الكثير من الناس تمارينهم ولا يعانون من الجوع. يفتقرون إلى الشهية ولا يريدون تناول الطعام، بغض النظر ، من المهم إعطاء العناصر الغذائية لجسمك للتعافي. في هذه الحالات ، تكون العناصر الغذائية السائلة أسهل ، مثل الحليب أو العصير أو العصائر."
 
وتنوه تشانغ إلى أن الناس لا تدرك الضرر الذي تسببه الحرارة والرطوبة على الجسم، في حال التدريب في الهواء الطلق في الأيام الصيفية الحارة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout