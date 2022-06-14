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باحثون يعثرون على الحمض النووي لجدري القرود في السائل المنوي

14
JUNE
2022
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قال علماء اليوم الاثنين إنهم عثروا على أجزاء من فيروس جدري القردة في السائل المنوي لعدد قليل من المرضى في إيطاليا، مما يثير تساؤلات بشأن ما إذا كان انتقال المرض عن طريق الاتصال الجنسي أمرا ممكنا.
 
ومعروف أن جدري القرود ينتشر من خلال الاتصال الوثيق مع شخص مصاب.
 
وقد ينتقل الفيروس من خلال الفقاعات المميزة على الجلد أوالرذاذ الكبير الذي يخرج من الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي.
 
وكثير من حالات جدري القرود المؤكدة في التفشي الحالي ظهرت على شركاء بينهم اتصال جنسي توصلوا على نحو وثيق.
 
ومع ذلك، فإن الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، مثلنقص المناعة المكتسب (إيدز) والكلاميديا والزهري، يُفهم أنها تنجم عن انتقال الميكروبات المسببة للأمراض من شخص إلى آخر على وجه التحديد عبر السائل المنوي أو الإفرازات المهبلية أو سوائل الجسم الأخرى.
 
وقام باحثون في معهد سبالانتساني، وهو مستشفى مقره روما ومنشأة لأبحاث الأمراض المعدية، بتسليط الضوء على الدليل على وجود فيروس جدري القرود في السائل المنوي لأربعة مرضى في إيطاليا في تقرير صدر في الثاني من يونيو.
 
ومنذ ذلك الحين، حددوا ستة من كل سبعة مرضى في المنشأة يحتوي سائلهم المنوي على المادة الوراثية للفيروس.
 
وعلى وجه التحديد،أشارت عينة من مريض واحد خضعت للفحص في مختبر إلى أن الفيروس الموجود في سائله المنوي قادر على إصابة شخص آخر وعلى التكاثر بطريق التناسخ.
 
وقال فرانشيسكو فايا، المدير العام للمعهد، لرويترز، إن هذه البيانات ليست دليلا كافيا لإثبات أن السمات الحيوية للفيروس قدتغيرت، بحيث تطورت طريقة انتقاله.
 
وأضاف "لكن... وجود فيروس معد في السائل المنوي هو عامل يرجح الكفة بقوة لصالح الفرضية القائلة بأن الانتقال عبر ممارسة الجنس هو أحد الطرق التي ينتشر بها هذا الفيروس".
 
ومضى يقول إنه تم إخطار منظمة الصحة العالمية بآخر النتائج.ولم يتسن الاتصال بالوكالة التابعة للأمم المتحدة للتعليق.
وتأتي البيانات بينما سُجل أكثر من 1300 حالة إصابة بالمرضالفيروسي في نحو 30 دولة، معظمها في أوروبا، منذ أوائل مايو.
ورُصدت معظم الحالات لدى مثليين.
 
وأثار تفشي المرض القلق لأن الفيروس نادرا ما يُرى خارج مناطق توطنه في أفريقيا ولأن معظم الحالات غير مرتبطة بالسفر إلى القارة.
 
ويسعى العلماء جاهدين لفهم سبب التفشي الحالي ومنشأه وما إذا كان أي شيء يتعلق بالفيروس قد تغير.
 
وفي تقرير منفصل نُشر على الإنترنت في السادس من يونيو، ولم يخضع بعد لمراجعة الخبراء في نفس المجال، اكتشف علماء ألمان أيضا الحمض النووي للفيروس في السائل المنوي لمريضين في البلاد.
 
وقال كارلوس مالوكير دي موتس، الذي يدير مجموعة بحثية تدرس دورة حياة فيروس الجدري في جامعة سري البريطانية، إن اكتشاف الحمض النووي للفيروس لا يعني بالضرورة وجود فيروس معدي.
 
ووجد تحليل أجراه باحثون بريطانيون أن الحمض النووي الفيروسي لمجموعة من الفيروسات المختلفة، ومنها فيروس زيكا، عُثر عليها في سوائل منوية، لكن لم يتضح ما إذا كان وجود المادة الوراثية يزيد من خطر انتقال العدوى عبر ممارسة الجنس.
 
وأوضح إنريكو بوتشي، عالم الأحياء في جامعة تمبل في فيلادلفيا، أنه بشكل عام لا يزال من غير المعروف على وجه اليقين ما إذا كانت عدوى جدري القرود تنتقل من خلال السائل المنوي.
 
وقال "الأمر موضع اشتباه ومن المحتمل جدا أنه كذلك. لكن هناك نقصا في الأدلة الرسمية، التي ستتوافر متاحة مع إجراء مزيد من التجارب في المختبر".
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