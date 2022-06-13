living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هلام قابل للحقن.. جديد العلم للتخفيف من آلام أسفل الظهر المزمنة

13
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أثبتت الصيغة التجريبية للهيدروجيل، التي تم حقنها في أقراص العمود الفقري، أنها آمنة وفعّالة في تخفيف آلام أسفل الظهر المزمنة الناجمة عن مرض القرص التنكسي DDD أو الانزلاق الغضروفي القطني، وفقًا لبحث جديد سيتم تقديمه في الاجتماع العلمي السنوي لجمعية الأشعة التداخلية، في بوسطن.
 
وبحسب ما نشره موقع "نيوروساينس نيوز" Neuroscience News، تم استخدام الهلاميات المائية لعدد من السنوات لعلاج داء الفقرات التنكسي، لكن الدراسة الحالية هي أول اختبار لهلام هايدرافيل بالذات لدى البشر، والذي أدى بعد ستة أشهر من استخدامه إلى تقليل آلام أسفل الظهر بشكل ملحوظ لدى جميع المشاركين في الدراسة. انخفض متوسط مستوى الألم، المُبلغ عنه ذاتيًا، من 7.1 إلى 2.0 على مقياس من صفر إلى 10، كما شعر المشاركون بتحسن كبير في الأداء البدني بعدما كانت الآلام تمنع المرضى من القدرة على أداء الأنشطة العادية.
 
علاج واعد
وقال الباحث الرئيسي في الدراسة دوغلاس بيل، رئيس قسم العلاج التحفظي في خدمات الأشعة السريرية بأوكلاهوما: "إذا تم تأكيد هذه النتائج في مزيد من البحث، فربما يكون هذا الإجراء علاجًا واعدًا للغاية لآلام أسفل الظهر المزمنة"، مشيرًا إلى أن "الجل سهل الاستخدام، ولا يتطلب جراحة مفتوحة، ولا يعاني المريض عند الحقن."
 
يُذكر أن هلام هيدرافيل المستخدم في هذه الدراسة، هو جيل ثاني من هيدروجيل تم تطوير في عام 2020، وحصل على تصنيف بأنه أداة مُبتكرة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA، والذي يسمح بإجراء مراجعة سريعة عندما تشير الأدلة المبكرة إلى أن منتجًا تجريبيًا ربما يوفر علاجًا أكثر فعالية من خيارات العلاج الحالية لإنقاذ المرضى من حالة خطيرة.
 
وقام فريق الباحثين بتسجيل 20 مريضًا، تتراوح أعمارهم بين 22 إلى 69 عامًا، يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة. ووصف كل منهم ألمه بأنه أربعة أو أعلى على مقياس مكون من 10 نقاط. لم يسبق أن حصل أي منهم على أكثر من راحة خفيفة إلى الرعاية المحافظة، والتي تشمل الراحة والمسكنات والعلاج الطبيعي ودعامات الظهر.
 
تصوير فلوروسكوبي
وتم تخدير المرضى عند الحقن، كما تم تسخين الهلام ليصبح سائلًا كثيفًا. استرشد الباحثون بالتصوير الفلوروسكوبي، واستخدموا إبرة قياس 17 لحقن الجل مباشرة في الأقراص المصابة، حيث جرى توزيع الهلام في الشقوق والتمزقات كي يلتصق بمركز الفقرة والطبقة الخارجية.
 
وقال دكتور بيل إنه "لا يوجد حقًا علاجات جيدة لمرض القرص التنكسي، أو الانزلاق الغضروفي القطني، بصرف النظر عن الرعاية المحافظة"، مشيرًا إلى أنه "إحصائيًا لا يعد التدخل الجراحي أكثر فعالية من الرعاية المحافظة بل ويمكن أن تزيد الأمور سوءًا؛ حيث أن استئصال العصب مناسب لعدد قليل فقط من المرضى؛ في حين أن إدخال الهلاميات المائية، الموجودة حاليًا والمعتاد استخدامها، من خلال شق كمادة صلبة ناعمة، يمكن أن تخرج من مكانها إذا لم يكن الجراح ماهرًا في وضعها".
 
وأضاف دكتور بيل قائلًا إن "الجل المبتكر القابل للحقن، لا يتطلب إحداث شقًا في الفقرات، ويؤدي إلى زيادة الفقرة بأكملها واستعادة سلامتها الهيكلية، وهو ما لم يمكن متاحًا من قبل".
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout