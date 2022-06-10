بقلب أحمر.. أسهل طريقة لاختيار البطيخة!

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يعتبر البطيخ من أفضل أنواع الفاكهة الصيفية على الإطلاق، نظراً لاحتوائه على كمية هائلة من الماء، لكن يصعب على الكثيرين معرفة إذا ما كنت الثمرة ناضجة وحمراء من الداخل.

إلا أن حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطعاً مصوراً أوضح فيه بخطوات بسيطة تضمن لك شراء بطيخة حمراء من الداخل وحلوة المذاق.

والخطوة الأولى بحسب ما نشر حساب eatinghealthytoday على إنستغرم هو النظر إلى البقعة الصفراء في أسفل البطيخ.

البقعة الصفراء

وتشير البقعة الصفراء الكبيرة إلى أنها أمضت وقتاً أطول في النضوج وينبغي أن تكون أكثر حلاوة.

على العكس من ذلك، تشير البقعة الأكثر بياضاً إلى أنه تم قطفها في وقت مبكر جداً ولم تصل إلى ذروة النضج.

ونظراً لأن البطيخ لا يستمر في النضج بعد الحصاد، فإن اختيار بطيخ ذي بقعة أكثر بياضاً يعني أنك ستنتهي على الأرجح بنكهة عادية.

الصوت عن النقر

أما الخطوة الثانية للتحقق من نضج البطيخة، فهي الصوت الذي تصدره عند النقر عليها حيث تحظى هذه الطريقة بشعبية كبيرة بين عشاق البطيخ.

ويجب أن يكون للبطيخ الناضج صوت عميق عندما تضربه بيدك أو بقبضة اليد، وهو ما يشبه إلى حد ما اللحن وإذا كان صوتها أجوف أو مسطحاً، فمن المحتمل أن تكون ناضجة أكثر من اللزوم.