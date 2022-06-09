living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد نجاح "دوستارليماب".. هل يتوقف العلاج الكيماوي للسرطان؟

9
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بارقة أمل لاحت في الأفق لمرضى سرطان القولون والمستقيم، بعد أن اكتشف باحثون فوائد عظيمة لعقار "دوستارليماب"، الذي كان يستخدم في علاج سرطان بطانة الرحم عند النساء.
 
الدراسة كشفت أن هذا العقار ساعد في شفاء 18 مصابا بسرطان القولون والمستقيم، شاركوا في تجربة إكلينيكية.
 
وقال عضو المجلس الاستشاري الأميركي الوطني للسرطان، والمؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور لويس دياز، إن التجربة تعد "خطوة مهمة في معركة مواجهة السرطان".
 
وأضاف: "سنجري المزيد من الأبحاث لمعرفة تأثير العقار على أنواع أخرى من السرطان، مثل المعدة والبروستات والبنكرياس"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
وحسب الباحثين، فإنه يمكن استخدام "دوستارليماب" مع المرضى الذين يعانون من أورام ذات تركيبة جينية محددة، تعرف باسم "عدم استقرار الساتل الميكروي" أو MSI.
 
وأكد الباحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة "نيو إنغلاند" الطبية، أنه "في وقت إعداد التقرير، لم يتلق أي مريض علاجا كيماويا أو إشعاعيا أو خضع لعملية جراحية، ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات تطور أو تكرار ظهور السرطان أثناء المتابعة".
 
‎وتعليقا على تلك النتائج، قالت أستاذ علاج الأورام ورئيس قسم طب الأورام في المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، علا خورشيد، إن "أورام القولون والشرج عندما تكون في مراحل متقدمة، مثل المرحلة الثانية المتقدمة أو المرحلة الثالثة، يتم علاجها بثلاث طرق هي العلاج الكيماوي والإشعاعي والجراحي، بهدف تحقيق الشفاء التام، لكن هذه الأساليب غالبا ما تكون لها آثار جانبية على المريض".
 
‎وأضافت: "الطبيعي هو قدرة الخلية على إصلاح ما بها من خلل جيني، لكن نسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10 بالمئة من الحالات، يكون لديهم خلل في التركيب النووي (DNA)، ‎وبالتالي لا تستطيع الخلية علاج نفسها ولا تستجيب حتى للعلاج الكيماوي، ومن هنا ظهر الهدف من هذه الدراسة المهمة بشأن عقار دوستارليماب".
 
واستطردت: "هذا العقار علاج مناعي، والدراسة في مرحلتها الثانية، وعدد المرضى لا يزال صغيرا، لكن المبهر فيها أنه تم استخدام هذا العلاج المناعي فقط، وهو عقار يتم تناوله عن طريق الوريد من خلال جرعة كل 3 أسابيع، ووجد الباحثون أن كل المرضى في الدراسة اختفى لديهم الورم تماما".
 
وتابعت: "بالتالي لم تحتج أي حالة لعلاج كيماوي أو إشعاعي أو جراحي طوال فترة متابعتهم لمدة سنة، ومن هنا يعد هذا البحث من أكثر الأبحاث المهمة في مؤتمر جمعية الأورام الأميركية خلال الأيام الماضية، وتم نشره في مجلة (نيو إنغلاند)، وكانت أول مرة في التاريخ يؤدي علاج لشفاء كل الحالات التي تم اختبارها في الدراسة".
 
‎وأوضحت أستاذ علاج الأورام، أن هذا العلاج "يتحد مع مستقبل مناعي يسمىPDL-1 ‎ ويؤدي لتعريف الورم للجهاز المناعي، مما يجعل الجهاز يهاجم الورم ويتخلص منه".
 
‎وحول إمكانية توفر هذا العلاج في مصر، لفتت رئيسة قسم طب الأورام في المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، إلى أن "هذا الدواء حصل على الموافقة على استخدامه في أغسطس 2021 لعلاج كل الأورام الخاصة بالخلل في عملية التركيب النووي وقدرة الخلايا على إصلاح الخلل بها، ‎وبالتالي لم يتوفر في مصر حتى الآن".
 
ونوهت خورشيد إلى أنه "لا تزال هناك حاجة لدراسات أكبر فيما يتعلق بأمراض القولون والشرج، لتعميم هذا العلاج على المرضى، رغم نتائجه المبهرة التي توفر علينا استخدام العلاج الكيمياوي أو الإشعاعي أو الجراحي".
 
‎ وتابعت: "كل العلاجات الحديثة الخاصة بالأورام موجودة في مصر، وهذا العقار سيكون متوفرا بعد حصوله على الموافقة واستكمال الدراسات والأبحاث الخاصة به. في مصر كل العلاجات المناعية والعلاجات الموجهة موجودة، لكن مشكلتها أنها مكلفة للغاية، ومن الصعب توفيرها بالمجان".
 
أهمية التصنيع المحلي للأدوية
 
‎وقالت خورشيد: "هناك أدوية كيماوية خاصة بالأورام تصنع في مصر محليا وأدوية موجهة، لكن لا نزال لا نصنع الأدوية المناعية، خاصة أنها تحتاج لتكنولوجيا متقدمة للغاية، والحل الوحيد في بلادنا لعلاج كل المرضى بأحدث البروتوكلات هو تصنيعها محليا، لأن العلاج الغالي يجعلنا لا نستطيع علاج كل المرضى، أو حتى عندما نعالجهم لا نستطيع استكمال العلاج بالكامل لهم بسبب ارتفاع سعر هذه العقارات بشكل كبير".
 
وأوضحت أنه في مصر "يتم تقديم أحدث العلاجات الطبية، لكن ارتفاع أسعار العلاج بات مشكلة في العالم كله، وبالتالي يجب التوصل لآلية لحل هذه المعضلة، إما بخفض تكلفة هذه العلاجات، أو تصنيعها محليا بنفس الجودة، حتى نتمكن من إعطاء المريض أكثر علاج مناسب له".
 
‎وأكدت خورشيد أن "مرض سرطان القولون هو خامس أكثر أنواع الأورام المنتشرة في مصر، وأن جزءا من أسبابه هو الخلل في الجينات، والجزء الآخر متعلق بسوء التغذية، مثل كثرة استهلاك اللحوم الحمراء والأطعمة التي تحتوي على دهون، لذا ينصح بعدم تناول أكثر من 100 غرام من اللحوم الحمراء أسبوعيا".
 
‎واختتمت حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية"، بالقول: "من المهم بعد سن الخمسين، عمل منظار للقولون كل 10 سنوات، وكشف عن الدم الخفي في البراز، لا سيما إن كان لدى الشخص أي مريض في العائلة له صلة قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية يعاني من أورام في القولون أو الرحم أو الثدي".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout