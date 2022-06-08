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ما هو Herpes zoster shingles المعروف بZona (الحزام الناري)؟

8
JUNE
2022
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هو عدوى فيروسية تحدث مع إعادة تنشيط فيروس الحماق النطاقي (Varicella Zoster)
الكامن في الأعصاب. عادة ما يكون طفحًا محدودًا ذاتيًا يصاحبه ألم في غضون يومين إلى ثلاثة
أيام عن طريق الاندفاع الحويصلي. تختفي الأعراض ويتماثل المريض للشفاء في غضون 10
إلى 15 يومًا وقد يبدأ الطبيب في استخدام مضادات الفيروسات في وقت مبكر. يمكن أن يستمر
الألم لعدة أشهر.
استشر طبيب عيون إذا كان بالقرب من العين ، واستشر الطبيب للتحكم في الألم أيضًا واستخدام
المراهم. nيتم تناول بعض مثبطات المناعة من قبل المرضى كما هو الحال في حالة Herpes
Zoster المنتشر. في الولايات المتحدة الأمريكية ، إن Varivax متاح للأطفال ابتداءً من عمر
السنة (1) و Shingrix للبالغين فوق 50 عامًا.
لمزيد من المعلومات الإتصال بالدكتور حنينا أبي نادر على الرقم 944331/03 أو عبر البريد
الإلكتروني: hanina.abinader@gmail.com

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