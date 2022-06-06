ما هي الأمراض التي يجب الوقاية منها عند السفر إلى أفريقيا؟ (د.حنينا ابي نادر)

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تعتبر الإيبولا وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والمالاريا والحمى الصفراء وفيروس الزيكا

وإسهال المسافر من الأمراض الشائعة في أفريقيا. لذلك، يمكن إتخاذ التدابير المناسبة لتقليص

معدل الوفيات.

كان مرض الإيبولا شائعًا في غينيا، سيراليون وليبيريا (كما في بعض مناطق نيجيريا) حيث

إنتشر عن طريق سوائل الجسم لذا فإن النظافة الشخصية والمسافة الشخصية من التدابير المهمة.

يتطلب فيروس HIV المعرفة والوقاية أثناء ممارسة العلاقة الحميمية وعند عملية نقل الدم. أما

بالنسبة للمالاريا، فإن تناول حبوب الدواء (قبل السفر) يعتبر من التدابير الوقائية التي قد تكون

مطلوبة وفعالة.

تمت السيطرة على فيروس زيكا وإسهال المسافر هو نفسه الذي قد يصاب به أي شخص في أي

بلد أيضًا أثناء السياحة في لبنان بسبب تناول الطعام والمياه.

يحمي لقاح الحمى الصفراء من هذا المرض وهو إلزامي (متوافر على الرقم 877878/71).

من المفضل تناول جرعة اللقاح قبل 10 أيام من موعد السفر لتعزيز المناعة.