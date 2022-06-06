living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما هي الأمراض التي يجب الوقاية منها عند السفر إلى أفريقيا؟ (د.حنينا ابي نادر)

6
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تعتبر الإيبولا وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والمالاريا والحمى الصفراء وفيروس الزيكا
وإسهال المسافر من الأمراض الشائعة في أفريقيا. لذلك، يمكن إتخاذ التدابير المناسبة لتقليص
معدل الوفيات.
كان مرض الإيبولا شائعًا في غينيا، سيراليون وليبيريا (كما في بعض مناطق نيجيريا) حيث
إنتشر عن طريق سوائل الجسم لذا فإن النظافة الشخصية والمسافة الشخصية من التدابير المهمة.
يتطلب فيروس HIV المعرفة والوقاية أثناء ممارسة العلاقة الحميمية وعند عملية نقل الدم. أما
بالنسبة للمالاريا، فإن تناول حبوب الدواء (قبل السفر) يعتبر من التدابير الوقائية التي قد تكون
مطلوبة وفعالة.
تمت السيطرة على فيروس زيكا وإسهال المسافر هو نفسه الذي قد يصاب به أي شخص في أي
بلد أيضًا أثناء السياحة في لبنان بسبب تناول الطعام والمياه.
يحمي لقاح الحمى الصفراء من هذا المرض وهو إلزامي (متوافر على الرقم 877878/71).
من المفضل تناول جرعة اللقاح قبل 10 أيام من موعد السفر لتعزيز المناعة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout