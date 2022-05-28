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بالأرقام.. إصابات جدري القردة المسجلة حول العالم

28
MAY
2022
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سجلت حوالي 20 دولة لا يتوطن فيها جدري القردة إصابات بالفيروس، مع وجود أكثر من 200 حالة ما بين مؤكدة أو مشتبه بها معظمها في أوروبا.
 
ويثير التفشي الانزعاج لأن جدري القردة، الذي ينتشر من خلال الاتصال الوثيق وتم اكتشافه لأول مرة في القردة، يظهر غالبا في غرب إفريقيا ووسطها، ونادرا ما ينتشر في أماكن أخرى.
 
وفيما يلي قائمة بالدول التي سجلت حتى الآن حالات اشتباه أو إصابات مؤكدة:
 
آسيا والمحيط الهادي
 
- سجلت أستراليا في 20 مايو أول إصابة لمسافر كان قد عاد مؤخرا من بريطانيا، وتم أيضا تسجيل حالة اشتباه.
 
أوروبا
 
- أكدت النمسا أول إصابة في 22 مايو.
 
- اكتشفت بلجيكا حالتين يوم 20 مايو.
 
- رصدت جمهوية التشيك أول حالة بها في 24 مايو.
 
- سجلت الدنمارك ثاني إصابة في 24 مايو، بعد يوم من تسجيل الحالة الأولى.
 
- وثقت فنلندا أول إصابة في 27 مايو.
 
- زادت الحالات المؤكدة في فرنسا إلى خمس في 25 مايو.
 
- ألمانيا سجلت ثلاث إصابات أولها في 20 مايو.
 
- إيطاليا أكدت تسع حالات بحلول 26 مايو، وكانت أول إصابة في 19 مايو.
 
- أبلغت هولندا عن أول حالة في 20 مايو، وأكدت منذ ذلك الحين "بضع" إصابات أخرى، دون تحديد العدد الدقيق، وفق "رويترز".
- البرتغال أكدت 16 إصابة جديدة في 27 مايو، ليصل العدد الإجمالي إلى 74.
 
- أول إصابة سجلتها سلوفينيا في 24 مايو.
 
- ارتفع إجمالي الإصابات في إسبانيا إلى 84 حالة، بعدما أكدت 25 حالة جديدة في 26 مايو.
 
- أول إصابة سجلتها السويد في 19 مايو.
 
- أعلنت سويسرا أول إصابة مؤكدة بها في 21 مايو.
 
رصدت المملكة المتحدة 14 إصابة جديدة في إنجلترا في 24 مايو، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 70.
 
الشرق الأوسط
 
- إسرائيل أكدت أول إصابة لديها في 21 مايو.
 
- ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" أن الإمارات سجلت أول إصابة في 24 مايو.
 
الأميركيتان
 
أعلنت الأرجنتين عن أول حالة مشتبه بها في 23 مايو، وسجلت كندا 10 إصابات جديدة في 27 مايو، ليصل إجمالي الإصابات فيها إلى 25.
 
كذلك أكدت الولايات المتحدة تسع إصابات إضافية في سبع ولايات في 26 مايو، وارتفع الإجمالي بذلك إلى 11 منذ اكتشاف أول إصابة في 18 مايو.
 
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