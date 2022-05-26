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كل ما يجب معرفته حول جدري القرود (د. حنينا ابي نادر)

26
MAY
2022
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كُشف للمرة الأولى سنة 1970 في جمهورية الكونغو وهو يتأتى أصلاً من القوارض. أصاب الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 15 عامًا (أغلبيتهم من الذين لم يتناولوا لقاح الجدري المائي الذي يؤمن حماية بنسبة 85% ومعدل وفيات يتراوح بين 1 و10%).


تفشى في الولايات المتحدة الأميركية سنة 2003 وكانت عوارضه بثور حويصلة ظهرية مع سرة مركزية، حمى، مشاكل في التنفس وتضخم الغدد اللمفاوية. (فترة ظهور الطفح بين يوم وعشرة أيام بعد الإصابة بالحمى والغدد اللمفاوية بين يومين وثلاثة أيام).


إن معدل فترة حضانة الفيروس هي 12 يومًا ويختفي الطفح الجلدي بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع. يتم تشخيص الفيروس بواسطة فحص الــPCR ويكون العلاج داعمًا مع متابعة علاج المضاعفات التي قد تنتج عن هذا الفيروس مثل الإلتهاب الرئوي. يمكن إعطاء اللقاح في اليوم الرابع بعد الإتصال بشخص مصاب (لقاح الجدري المائي). إن الأشخاص المعرضون للخطر هم الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة مثلاً HIV أو يتناولون الكورتيزون.
قد يستعمل CIDOFOVIC (لعلاج الهيربس) في الحالات الخطرة.

د. حنينا ابي نادر ,
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